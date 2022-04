Piden oración por el esposo de Saudy Rivera

El esposo de Saudy Rivera, Iván Rivera, sufrió un percance de salud, informó el miércoles en la noche el ex comisionado del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo.

Información preliminar apunta a que se trató de un derrame cerebral. Sin embargo, Saudy no ha confirmado públicamente el diagnóstico.

"Dios te dice hoy: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y sabes que... Tu respuesta v iene en camino, no temas porque estoy contigo", lee una foto que publicó la presentadora en una historia de Instagram, en la que escribió "Confío en ti mi Dios".

Rivera es Inspector de prevención de incendios, en San Juan.