Pierluisi afirma que incidentes violentos no necesariamente responden a falta de policías

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el miércoles que los incidentes violentos ocurridos no necesariamente responden a la falta de más policías en Puerto Rico.

“Se ponen a hablar de que históricamente hubo 20 mil policías en Puerto Rico. Es más, cuando hubo 20 mil policías en Puerto Rico, por ejemplo, los asesinatos eran significativamente mayores que los que tenemos ahora mismo. No necesariamente el número de efectivos hace la diferencia. Si queremos más Policías, pero no es como que no vamos a estar listos a menos que no volvamos a tener 20 mil policías”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El mandatario entiende que a medida que la Junta de Control Fiscal libere fondos adicionales, se podrán realizar más Academias. Además, insistió en que la mayoría de los asesinatos -como el reportado en Cidra donde mataron a cuatro personas- está relacionado con los gatilleros contratados por los empresarios del narcotráfico.

Los jóvenes -todos armados con pistolas- fueron atacados a tiros frente a un negocio donde se celebrara un cumpleaños.

“Acaba de haber una masacre y todas son desgraciada. Pero da la casualidad, que me llama la atención, que dos de las personas que fallecieron en esa masacre son de los más buscados por la propia Policía. O sea, que es otro incidente a todas luces relacionado a este narcotráfico que estamos combatiendo”, dijo el gobernador.

“La estrategia de la Policía, en cuanto a atajar los asesinatos es la correcta de identificar gatilleros y sacarlos de circulación, porque en gran medida los asesinatos los están causando esos gatilleros que son personas contratadas. A esos efectos, la colaboración de la Policía con las autoridades federales es excelente. Así que yo cada vez que hay un asesinato lo lamento tremendamente, porque hay que proteger la vida de nuestro pueblo. Pero está la Policía debidamente dirigida y organizada para combatir la criminalidad”, añadió.

"¿Estoy satisfecho con el nivel de crimen que tenemos? Definitivamente que no", dijo.