Pierluisi: “Al gobierno no se viene a ganar dinero, se viene a dar un servicio”

El gobernador electo, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el lunes que los nominados a dirigir agencias o corporaciones públicas no tendrán compensaciones especiales.

“Lo que yo he dicho públicamente anteriormente, ahora lo estoy poniendo en la práctica. No van a haber funcionarios ejerciendo cargos en el gabinete o dirigiendo agencias del gobierno por vía de contratos con unas compensaciones que se apartan de lo que ley dispone que deben ganar o devengar los funcionarios en esos cargos”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Eileen Vélez será la primera mujer en dirigir el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“El que viene a mí a decirme que me estoy ganando equis cantidad de dinero en la empresa privada y a menos que me equipares esa cantidad o algo parecido, yo les digo: gracias, pero no gracias. Y así ha sido, pero no voy a dar nombres ni apellidos. Al gobierno no se viene a ganar dinero, se viene a dar un servicio y conlleva un sacrificio”, añadió.

Pierluisi Urrutia tampoco cree en darle a una persona la dirección de múltiples agencias.

La Gobernadora informó sobre las medidas mientras él anunciaba nombramientos a su gabinete.

“Podrá haber alguna excepción, pero esto de que haya una persona con tres cargos en mi libro gerencial eso no va. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo quiero que hagan el cargo que les asigno con excelencia. Si después les tengo que dar a gerenciar un proyecto o los tengo que ascender a otra posición lo voy a hacer. Pero no van a ver una persona en múltiples cargos porque no creo en eso”, sostuvo.

Las expresiones del gobernador electo se dieron durante el anuncio de los nombramientos de Juan Carlos Blanco Urrutia para la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); el actual secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy Rivera para la Oficina Central de Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la ingeniera Eileen Vélez Vega como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

En sus posiciones dejó a Rosana Aguilar Zapata como directora de la Autoridad de Carreteras y Transportación y Joel Pizá Batis director de la Autoridad de los Puertos.

