Pierluisi: alza en hospitalizaciones y muertes por COVID-19 recaen en personas no vacunadas

Para el gobernador Pedro Pierluisi, los números registrados en las últimas horas con relación al COVID-19 -incluso el reporte de 17 muertes de este jueves- recae en personas no vacunadas.

“Uno no debe reaccionar al número de fallecimientos en un día en particular porque realmente no ocurrieron en un día”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“De todas maneras, aquí estamos monitoreando las estadísticas todos los días, todas las semanas, la inmensa mayoría de estas personas no estaban vacunadas. De igual manera, son personas de mayoría de edad y cuando no tienen mayor edad es que tenían con morbilidades, condiciones preexistentes que afectaban seriamente su salud”, añadió.

Sobre el asunto del protocolo en las escuelas públicas, el mandatario asumió la postura de mantener las escuelas abiertas a tono con las guías del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Aquí lo importante es que no se desenfoquen, es crucial que retomemos la enseñanza presencial, es la recomendación de la Asociación de Pediatras en Estados Unidos, nuestra Asociación de Pediatras, de igual manera los psicólogos a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, todos están a favor de esa medida. Los CDC’s de igual manera indican que lo que es prudente es abrir las escuelas, no cerrarlas, es una tragedia que sigamos teniendo ese rezago que hemos tenido en el pasado, prácticamente todos los maestros están vacunados, el personal no docente, se van a tomar las medidas. En vez de resistir lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es mantenernos vigilantes”, sentenció.

“Si surge alguna situación en una escuela, que no ha surgido en ninguna, y en este verano tuvimos más de 350 escuelas abiertas y no hubo ni un solo brote en esas escuelas, de surgir alguna situación en una escuela lo vamos a atender”, añadió.

Cuestionado sobre la ventilación en las escuelas, el mandatario sostuvo que: “La inmensa mayoría de las escuelas públicas van a estar en condiciones. No debemos tomar decisiones a base de las excepciones”, finalizó.

