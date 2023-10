Pierluisi anuncia integrantes de su comité de campaña

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia presentó en la tarde de este martes, a los integrantes de su comité de su campaña para las primarias.

Según dijo, el director de su campaña es Edwin Mundo, quien se ha desempeñado recientemente como comisionado electoral alterno de la colectividad.

"Es conocido por su compromiso... por ese deseo de dar la lucha sin titubeo, es para mí es un inmenso honor", expresó.

LISTADO DE LOS INTEGRANTES:

Director de campaña: Edwin Mundo

Edwin Mundo Directora de comunicaciones: Lisdián Acevedo

Lisdián Acevedo Director de Finanzas: Andrés Guillemard

Andrés Guillemard Tesorero de la campaña: Eduardo Ferrer

Eduardo Ferrer Directora de operaciones de campo: Linette Torres

Linette Torres Directora de plataforma: Carmen Ana González Magaz

Carmen Ana González Magaz Director de "Get out the vote": Eduardo Chapero

Eduardo Chapero Director político: Ramón Luis Ortiz

"Vamos a salir de esa primaria primero y luego vamos a darle una pela a todos los demás", agregó.

Más temprano, el gobernador adelantó que en la actividad no se presentará ningún aspirante a comisionado residente. Rechazó además, que se haya comunicado con el general José Juan Reyes ni con nadie para que lo acompañe.

“Yo no me he comunicado con el general Reyes a esos efectos. No he tenido reunión con el general Reyes a quien yo estimo. Ahora mismo no he tomado decisión en cuanto a la comisaría residente. En su momento vamos a ver quienes son los que radican candidatura y me reservo el derecho de endosar a alguien, pero no necesariamente lo voy a hacer”, sostuvo.

Reiteró que no necesariamente va a endosar a una persona para comisionado residente.