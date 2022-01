Pierluisi apuesta a que la tasa de positividad de COVID-19 baje en dos semanas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia apostó el domingo a que la tasa de positividad de COVID-19 bajará en las próximas dos semanas.

“Lo que esperamos es que puede continuar el alza por un tiempo adicional, tanto a nivel de casos positivos como de hospitalizaciones, pero va a llegar el momento, yo espero que antes de que concluyan las próximas dos semanas, que vamos a ver entonces una baja sostenible, consistente. Eso ha sido así en todas las jurisdicciones que han enfrentado el embate de la variante ómicron y no debe ser diferente en Puerto Rico”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador, el tiempo de hospitalización que requieren algunos pacientes por COVID-19 es menor que en los eventos anteriores.

“Me consta que aunque si son momentos retantes y estamos vigilantes, nuestros hospitales no están a punto de un colapso ni nadie debe estar pensando eso. Si vamos a estar bien pendientes en estas dos semanas, anticipábamos un alza en las hospitalizaciones. El número lo anticipábamos y puede que continúe en alza. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para evitar un colapso en los hospitales o que estén comprometidos. Hasta el día de hoy no lo han estado y no hemos tenido colapso alguno y no anticipo que ese sea el caso”, mencionó.

“Tengo que decir que este asunto del COVID a lo que llama en este momento dado es a la responsabilidad ciudadana en todos los frentes. Yo voy a seguir expandiendo los mandatos que le aplican a la población. Pero el que no se ha vacunado, que se vacune, el que le falte el refuerzo, que obtenga el refuerzo. Hay que evitar las aglomeraciones y utilizar la mascarilla, guardar el distanciamiento y desinfectándonos”, añadió.

Según los datos del domingo, el informe de COVID-19 del Departamento de Salud (DS) reportó sobre 1,899 casos positivos confirmados, 4,744 casos probables y doce muertes.

La tasa de positividad subió a 40.4 por ciento.

Hay 650 adultos hospitalizados y de ellos, 83 están en intensivo. Mientras, 82 menores están hospitalizados y 5 están en intensivo. 53 adultos están en ventiladores y un menor.