Pierluisi: “Aquí nadie está obligado a ser Policía ni Bombero”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este lunes que se encuentran en el proceso de conseguir fondos federales para aumentar el salario a los Bomberos.

“Yo le voy a pedir al secretario de Estado y jefe de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero Díaz), que ausculte la posibilidad de en lo que la Junta (Fiscal) reconsidera. Porque la Junta va a estar en posición de reconsiderar cuando lleguen los fondos del Medicaid, se materialicen recaudos adicionales. Pues en lo que eso sucede, evaluar la posibilidad de que por la vía de incentivos provenientes de la Ley ARPA (Ley del Plan de Rescate Americano) podamos mitigar ese golpe y podamos darle una mano a los Bomberos que admito están mal pagos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Sobre la decisión supuestamente tomada por los organizadores del llamado ‘Red Flu’ para decretar un cierre masivo de todas las estaciones a partir de la medianoche del martes hasta el jueves después de la marcha del miércoles hasta La Fortaleza, el gobernador expresó que “quizás eso fue que lo dijeron de la boca para afuera”.

"Aquí nadie está obligado a ser Policía ni Bombero".

“Hay formas y maneras de protestar y marchar. Pero jamás debe conllevar el tu poner en peligro la vida de los demás. Ese es tu deber. Aquí nadie está obligado a ser Policía ni Bombero. Pero el que se dedica a esa vocación, tiene que asumir esa gran responsabilidad. Si por alguna razón cuestiona el seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Pero si permanece en la posición, tiene que cumplir con su deber”, añadió.

El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado se reunió el pasado dos de febrero con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales. Al salir del cónclave Tirado expresó que no logró ningún acuerdo con García Bardales y anticipó que regresará el miércoles con una protesta. Los Bomberos quieren un aumento en su salario base de mil dólares, para llevar su paga a 2,500 dólares.

Hasta el momento, la administración Pierluisi Urrutia se ha comprometido con llevar la compensación a 1,750 dólares para el año 2023.