Pierluisi arremete contra los que no quieren extranjeros invirtiendo en PR

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia arremetió este martes contra los que promueven el discurso antiextranjero para que no inviertan en la compra de propiedades o establecer negocios en Puerto Rico.

“Algunos lo que hacen es criticar que vengan personas de fuera de Puerto Rico a invertir en Puerto Rico incluyendo para alquilar propiedades. A esos les digo que en Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia. Que no podemos estar diciendo si no naciste aquí y no eres de aquí no estás bienvenido. El momento en que eso ocurra en Puerto Rico es el principio del fin”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Nuestra frontera tiene que estar abierta y el que quiera venir a aquí a Puerto Rico a residir y a invertir aquí dentro de la ley, está más que bienvenido. Estar con este tipo de actitud xenofóbica y racista está fuera de lugar”, añadió.

Pierluisi Urrutia se refiere a las denuncias que hacen residentes de varias comunidades como por ejemplo, la calle Loíza en San Juan, de que personas ajenas a la comunidad han acaparado la compra de propiedades para convertirlas en alquileres a corto plazo.

El gobernador sostuvo que favorece la regulación de ese modelo de alquiler y que en la asamblea legislativa hay varios proyectos encaminados a regular ese tipo de negocio.

Las expresiones se dieron en una conferencia de prensa luego de culminar una reunión con los integrantes del sector económico de su gabinete.