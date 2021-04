Pierluisi cataloga de irrelevante las cuestiones que llevaron a querellas contra Burgos y Vázquez

El gobernador Pedro Pierluisi avaló el martes el proceso que determinó el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) contra la exsecretaria interina de Justicia Wandymar Burgos, pero mencionó que en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solo es un proceso administrativo en su contra, por lo que rechazó regresar a las motivaciones que iniciaron la querella en contra de ambas exfuncionarias en medio del proceso primarista.

“Las supuestas motivaciones son irrelevantes. Lo importante es que las autoridades están tomando acción cuando tienen que tomarlas. Si no hubiera caso, lo hubieran dicho. Si no hubiera causa para someter cargos ante el tribunal, pues ya eso lo hubieran dicho y entonces podríamos preguntar ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué se inició esta investigación? Y ya eso quedó atrás. Ya los fiscales determinaron aquí hay causa probable, causa para pensar que se cometió delito en el caso de la licenciada Wandy Burgos. Y el tribunal tendrá la última palabra”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En cuanto a la exgobernadora, pues el Panel del FEI hizo su revisión, los fiscales especiales independientes pues hicieron también su investigación y el resultado ha sido que eso se tiene que atender por la vía administrativa, no por la vía judicial. Sea lo que sea que ocurrió en la visión o en el juicio de esos fiscales especiales independientes amerita que la Oficina de Ética Gubernamental lo evalúe, lo procese y evalúe si hay justificación para imponer cualquier sanción administrativa. De eso es que se habla”, añadió.

“Otra vez, qué motivaciones pudo haber tenido el que presentó querella o no, ya eso es irrelevante y no debemos abonar a eso. Cada autoridad, sea el Panel del FEI, sea la Oficina de Ética Gubernamental va a hacer lo que le corresponda. Los fiscales especiales independientes hicieron lo que ellos entendieron que había que hacer. Son independientes por algo. Esos fiscales no le responden a una administración particular”, expuso el mandatario quien defendió la labor del FEI.

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI) Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz, presentaron el lunes, tres denuncias contra la licenciada Wandymar Burgos Vargas, exsecretaria interina de Departamento de Justicia.

Según el FEI, los cargos son: Infracciones al Artículo 4.2 incisos (b) y (I) de la Ley de Ética

Gubernamental; y un cargo por el Artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico (Resistencia y obstrucción a la autoridad pública).

La juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Iraida Rodriguez Castro, determinó causa para arresto en los tres casos y le impuso una fianza de 15,000.00 dólares.

Burgos Vargas será fichada en el Panel sobre el FEI el 27 de abril de 2021 a las 11:00 de la mañana.

Se informó que la Vista Preliminar quedó pautada para e 2 de junio de 2021.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli informó que, ante la determinación de causa por parte del Tribunal de San Juan contra la licenciada Wandymar Burgos, el Departamento de Justicia procederá a notificarle la suspensión de sus funciones.

