Pierluisi descarta volver a las mascarillas ante alza en casos de enfermedades respiratorias

El gobernador Pedro Pierluisi descartó este martes, imponer restricciones como el uso de mascarillas ante la proliferación de enfermedades respiratorias.

“No, lo que yo vislumbro es una campaña bien proactiva de educación al pueblo, de prevención ante sí. Estas enfermedades respiratorias que están causando un mayor número de hospitalizaciones en Puerto Rico, incluyendo el COVID, pero están las otras porque está la influenza y el micoplasma. Así que lo que espero que ocurra es que el Departamento de Salud esté bien proactivo, con todos sus recursos para educar a nuestro pueblo, propiciar medidas de higiene, por ejemplo, el hecho de que no se requiere la mascarilla no significa que el que tiene su salud comprometida, una persona de mayor de edad, la utilice para protegerse y el que está contagiado con cualquiera de estas enfermedades, pues que la utilice para no contagiar a otro”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado si emitiese una orden ejecutiva de uso obligatorio mascarillas, contestó: “Eso no, no lo estoy vislumbrando a base de lo que está ocurriendo”.

No obstante, el Departamento de Salud realizará este martes una conferencia de prensa relacionada al tema de condiciones respiratorias.