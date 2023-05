Pierluisi describe los recientes incidentes violentos como “destemplados y salvajes”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este lunes que a su entender los asesinatos han bajado en comparación con años anteriores, pero ahora lo que se ve son incidentes “destemplados y salvajes”.

“Si tenemos mayor proliferación de armas ilegales, vemos el uso de esas armas ilegales de una manera destemplada, totalmente salvaje. Lo vemos en eventos causados por esas armas ilegales fuera de Puerto Rico, que también son impactantes en matanzas por razones que no se entienden. Aquí, reconozco que cuando tenemos víctimas inocentes, lo que estamos viendo en muchas ocasiones, no todas, es que son productos de narcotráfico, de guerras, de entre narcotraficantes, por eso es que no debemos bajar la guardia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador una alternativa para mitigar la situación está en apoderar las comunidades a través del modelo S.A.R.A (Detección del Problema o ‘Scanning’, Análisis, Respuesta y Evaluación ‘Assesment’).

“Se han impactado cerca de 150 comunidades en Puerto Rico. El modelo SARA lo lleva a cabo la policía comunitaria, policía de la comunidad. Esas son soluciones buenas porque es básicamente apoderando a las comunidades para protegerse, para pues cooperar con las autoridades del ley y que no se vea como que aquí están los policías y acá están los demás, no estamos todos unidos para combatir esa violencia. O sea que otra vez ese incidente de dos fallecidos y 13 heridos impacta, es duro, pero estoy seguro que nuestra fuerza de ley lo van a investigar y van a esclarecer el asunto y entonces responsabilizar a quien tengan que responsabilizar”, expresó.

Pierluisi Urrutia se refería al incidente reportado en la madrugada del domingo, en el cual dos personas murieron y 13 resultaron heridas de bala, cerca del negocio “Piel Kanela”, en la calle 11 de las parcelas Hill Brothers, en Río Piedras.