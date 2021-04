Pierluisi designa otro secretario interino para el Departamento de Educación

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este viernes que sometió la designación de Elizer Ramos Parés como Secretario interino del Departamento de Educación.

"Confío en que con esto podamos dar por terminada la controversia actual y podamos encaminar los esfuerzos para que la secretaria designada, Dra. Magaly Rivera Rivera, sea evaluada de manera justa y ágil por el Senado de Puerto Rico. Los tiempos nos exigen a todos que unamos voluntades y que nos enfoquemos en la educación de nuestros niños y niñas”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

El nombramiento se da luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentara una demanda para sacar al secretario interino del DE, Jesús González Cruz.

“En el caso de Jesús González, en el Artículo 172 y 173 disponen cómo se va a escoger al sucesor, cuando la Ley orgánica del Departamento de Educación no tiene orden sucesoral, nosotros entendemos que tiene que pasar por el Senado. Se nos envíe una carta informando el nombramiento y la rechazamos. Y antes de rechazarlo hablé con el gobernador y le dije (que) no tengo los votos. Y él dice, yo no tengo que pasar por la confirmación del Senado. Y yo, bueno, el Código Político dispone que si. Y él me contesta que no quiere dejar al Departamento de Educación sin un líder, pues nombre a otro y lo vemos rápidamente porque es un interino mediante una resolución. Pero al no hacerlo, el Senado actúa y lo rechaza”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

“Ahora estamos pidiendo que reflexione, retire ese nombramiento y nombre a otro de alguna u otra de un secretario auxiliar en lo que atendemos el nombramiento que él ha anunciado, pero que todavía no ha sido radicado en Secretaría (del Senado)”, añadió.

El licenciado Ramos Parés se desempeña como el secretario asociado de Educación Especial en el Departamento desde el 2017. Tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Administración Pública con concentración en manejo de personal de la misma universidad. Además, obtuvo su Juris Doctor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Laboró en el Departamento de Justicia por 10 años y también dirigió la Oficina de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda. Su experiencia y estudios en el área administrativa, así como sus años en el Departamento de Educación, le dan la capacidad para darle continuidad a los trabajos en el Departamento.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.