Pierluisi dice que defenderá “a capa y espada” el acceso a electricidad

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este lunes que está confiado en que el juez Anthony Cuevas Ramos valide el interés de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la empresa PUMA Energy, en la controversia por uso de una válvula que lleva combustible para la Central San Juan, desde el Cataño Oil Dock.

“Aunque yo reconozco los derechos contractuales, en ocasiones tienen que ceder ante el interés del Estado. Ese servicio esencial que necesita nuestro pueblo de electricidad lo vamos a defender a capa y espada”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“El costo del combustible ha subido considerablemente”, advierte exdirector de AEE.

Pierluisi Urrutia no quiso adelantarse a contestar si la actitud de PUMA Energy puede ser motivo para cancelarle el contrato que todavía tiene de 605 millones con la AEE.

El pasado sábado, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortíz, admitió en conferencia de prensa, que si la empresa PUMA Energy no permite que llegue el diésel a la Central San Juan, habrá apagones selectivos.

“Nosotros no tenemos disponibles todas las unidades para suplir la electricidad en todo momento. Si encima de eso, las unidades que se supone estén en servicio, no pueden estar por falta de combustible, eso nos crea una situación no contemplada que nos pone en una situación susceptible a relevos de carga y nosotros no vamos a permitir eso”, expresó Colón Ortiz a preguntas de la prensa.

La AEE y PUMA Energy están en esta controversia, porque la empresa perdió el contrato de 265 millones de dólares para suplir diésel a la corporación pública. PUMA Energy si mantiene el negocio con 605 millones de dólares para proveer el Bunker C.

Los muelles alternos que tiene la AEE para recibir el diésel por el momento no están disponibles hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, la única facilidad disponible para esa operación es el Cataño Oil Dock, que es administrado por un grupo de empresas, entre otras, PUMA Energy y Best Petroleum. Novum, empresa que obtuvo el contrato para llevar diésel a la AEE, contrató con Best Petroleum el uso de las facilidades para suplir el combustible. Sin embargo, hay una válvula, que tiene que cerrarse para que el combustible llegue a la Central San Juan. La empresa PUMA Energy alega es dueña de esa válvula y no accedió a cerrarla. La empresa puso como condición para cerrar la válvula, que se le otorgara un contrato por un año para llevar diésel a otras facilidades de la AEE, lo que fue rechazado por la corporación pública.

El conflicto fue llevado en la tarde del viernes al Tribunal Superior de San Juan, donde el juez Anthony Cuevas Ramos ordenó a PUMA Energy permitir a la AEE recibir el combustible, en lo que se lleva a cabo una vista el próximo viernes para resolver la controversia.