Pierluisi dice que se ha creado “histeria” con los $23 y $26 en la factura de la luz

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que se ha creado una “histeria” por el supuesto aumento de $23 y $26 a la factura energética, según propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) como parte del proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Ahora de repente han generado una controversia por un supuesto aumento en la tarifa de la luz porque hay una deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han creado toda una histeria innecesaria. Lo que es correcto y verdad es que la mediación que estaba en curso no dio resultado. Y han sacado una información de dentro de esa mediación para entonces decir "mira para allá lo que venía, un aumento de 26 dólares por conectarte con Energía Eléctrica". ¿Para qué sacan eso si la mediación no dio resultado? La juez le pidió a la Junta de Control Fiscal que para en o antes del primero de diciembre someta un Plan de Ajuste de la Deuda Pública de la Autoridad. Tenemos que recordar todos que la Autoridad está en quiebra y que hay un Tribunal Federal que es quien va a decidir cuánta de la deuda de la Autoridad se va a pagar. Que no se pongan a especular y crear histerias innecesarias”, dijo el primer mandatario en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Yo solamente voy a apoyar el Plan de Ajuste si es sostenible y si es justo y razonable para nuestro pueblo. Ya yo rechacé el que había negociado la Junta en un momento dado. Los que están opinando de la "manga production", tirando opiniones y creando histerias innecesarias cuando nada de eso está ahora mismo en proceso”, añadió.

“El momento de expresarse es ahora”, sostuvo el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

Por otro lado, Pierluisi insistió en que el consorcio LUMA Energy sigue en probatoria y que aun espera por los cambios gerenciales que solicitó.

“(LUMA está en probatoria) eso es correcto, tiene que mejorar en su comunicación con los alcaldes y las alcaldesas, tiene que darse un cambio gerencial. Yo lo pedí antes de Fiona. No lo han hecho hasta ahora y lo tienen que hacer. Puede estar en proceso. Tienen que aumentar el personal que tienen en la calle”, indicó el gobernador.

“Se tardaron tres semanas en restaurar el servicio a la inmensa mayoría de los abonados de LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, lo ideal hubiera sido que se tardara menos… por lo menos, que hubiera sido de dos semanas, no de tres, algo así. Todo se está evaluando”, añadió.

Asimismo calificó que cancelar el contrato de LUMA Energy es “una loquera”.

“Cancelar el contrato es una loquera, por no decir locura. Porque tú lo que quieres es un servicio eléctrico confiable, no quieres interrupciones mayores. Esto no es como apaga el switch y búscate a otro. Sustituir una entidad como LUMA requiere como mínimo año y medio. La ley lo requiere, pasar por todo el proceso de alianza público provada y, en lo que, ¿qué tienes que hacer? como quiera tendrías a LUMA. A la salida, ahora te quejas del servicio, imagínate si le dijeras LUMA usted va para afuera, la vamos a cambiar, pero quédese aquí a ayudarnos. O sea, es un disparate de marca mayor”, comentó.

Por último, el mandatario dijo que a Puerto Rico le conviene que vaya a la reelección para que no haya un “cambia cambia” de gobernadores y que bajo su mandato la Isla ha mejorado.

“Definitivo eso siempre ha estado porque Puerto Rico necesita estabilidad. Seguro que sí, si a Puerto Rico le conviene salir de este ciclo del cambia cambia cada cuatro años”, dijo el mandatario.

“Todos los indicadores dicen que en términos generales, Puerto Rico está creciendo bajo mi mando”, sostuvo.