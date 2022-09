Pierluisi: “En 34 años no se había reestablecido el servicio eléctrico tan rápido”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia celebró el martes, el que poco más de un millón de abonados de LUMA Energy hayan sido reconectados, por lo que afirmó que el proceso ha sido “con mayor agilidad y premura”.

“Se está reestableciendo el servicio con mayor agilidad y mayor premura que se estableció el servicio eléctrico en todos los huracanes que hemos tenido desde el 1988 hasta el presente. Es decir, en 34 años no se había reestablecido el servicio eléctrico tan rápidamente luego de un huracán. Y aquí estoy citando a Josué Colón que estuvo gran parte de ese tiempo laborando en la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el portal del gobierno preps.pr.gov, al momento hay 1,051,598 clientes con servicio para un 72 por ciento.

Por región: San Juan – 92% (363,583); Bayamón – 93% (201,189); Caguas – 68% (170,645); Arecibo – 65% (114,490); Mayagüez – 33% (70,975); Ponce – 27% (58,136); Vieques – 100% y Culebra – 100%. Además, 124 de los 150 hospitales ya están energizados. (83%)

Pierluisi Urrutia le hizo un llamado nuevamente a los alcaldes de municipios que aún no tienen el servicio eléctrico a firmar el memorando de entendimiento con LUMA Energy, y aseguró que el mismo permite añadir otras funciones.

“El llamado es a que tengan cuidado. No hemos tenido accidentes, con LUMA ni con los otros y el llamado ha sido que firmen el memorando de entendimiento y es para velar que sea seguro. Y añado que el memorando permite que añadan tareas, siempre y cuando se coordine con LUMA. Siempre he respetado la función de los alcaldes y las alcaldesas. Y las instrucciones que yo he dado a todo mi equipo de trabajo es a cooperar con todos ellos y ellas”, dijo el mandatario.