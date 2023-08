Pierluisi espera que empleados públicos reciban otro bono del Plan de Ajuste

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que se siente incómodo por la tardanza entre los abogados de la Junta de Control Fiscal y el gobierno para presentar ante el Tribunal Federal una estipulación que permita implantar el programa de retiro temprano creado bajo la Ley 80 del 2020.

“Hasta cierto punto, me ha incomodado por no decir molestado, que se ha tardado demasiado los acuerdos. El acuerdo entre los abogados de la Junta y del Gobierno para radicar una estipulación ante el tribunal y ya ponerle fin a este asunto. Entiendo que ahora mismo están a punto de erradicar esa estipulación. Si es así, mi deseo es que todo este personal estamos hablando de casi dos mil funcionarios públicos, que se determinó que no rinden servicios esenciales, puedan retirarse antes de final de este año con la paga acordada, en la ley 80”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

La ley permite que los empleados públicos que cualifiquen puedan retirarse y recibir el 50% de su salario.

De otra parte, anunció que espera que los empleados de gobierno nuevamente reciban una bonificación por la aprobación del Plan de Ajuste.

Aunque se supone que los beneficiarios son los afiliados al sindicato Servidores Públicos Unidos, por negociar con la Junta de Control Fiscal, el gobernador espera que nuevamente la mayoría de los empleados públicos reciban el bono.

“Yo espero que este año nuevamente, todos los servidores públicos reciban una bonificación como resultado de la reestructuración de la deuda pública. La cantidad yo no la tengo, eso se tiene que hacer, los cálculos, los cómputos hay que ver, porque eso va a depender de cuál fue el sobrante, que es lo que está disponible, pero ese es mi deseo y ya se lo se lo he verbalizado a la Junta”, sostuvo.

El año pasado, los afiliados a SPU recibieron un bono de $11,360. Según el acuerdo entre el sindicato y la Junta de Control Fiscal, si hay sobrantes en los recaudos, se otorga el bono hasta el 2027.

Sus expresiones se dieron al culminar su participación en los premios Manuel A. Pérez, como parte de la semana de los servidores públicos que realiza la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH).

