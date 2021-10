Pierluisi insiste en que no hará más designaciones hasta que el Senado atienda las que ya tiene

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insistió este jueves en que por el momento no enviará a la consideración del Senado el nombramiento de una persona para dirigir el Departamento de Educación.

Eliezer Ramos Parés se mantiene como secretario interino del Departamento de Educación.

“Como había indicado antes a través de unas expresiones, ahora mismo hay un número significativo de nombramientos pendientes de confirmación en el Senado y es importante que se atiendan. Salvo muy raras excepciones, yo no voy a estar haciendo nombramientos adicionales hasta que se atiendan todos los que están pendientes de confirmación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sin embargo, dice que la controversia no ha culminado y hay una reunión en los próximos días.

Cuestionado sobre el hecho de que ha mantenido como interino a Ramos Parés, el gobernador respondió que “el Departamento ahora mismo está bien atendido. Y eso es una decisión muy personal de mi parte y la voy a tomar en su momento. Pero recuerden que si yo nombro ahora al secretario y lo designo, lo estoy sometiendo a un proceso de confirmación, cuando vuelvo y repito, hay decenas de nombramientos pendientes. Así que la decisión la voy a tomar en el momento oportuno”.

“Ahora mismo no estoy haciendo designaciones adicionales, porque estoy en espera de que me confirmen las que he hecho y son muchas ya”, sostuvo.