Pierluisi insiste que es “innecesario” un paro de policías

El secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP), Alexis Torres Ríos rechazó el miércoles que se vaya a destituir de su puesto al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

“Nadie ha hablado del retiro de Antonio López de su posición. El goza de la confianza del comandante en jefe (el gobernador) y de este servidor”, dijo Torres Ríos en conferencia de prensa.

Las expresiones del secretario del DSP se dieron en una conferencia de prensa, en la que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió que es innecesario convocar un paro de labores en la policía de Puerto Rico.

“Insisto, yo respeto, lo sabe el pueblo, yo respeto la expresión y las marchas y lo que quieran. Yo tengo que respetar eso. Pero de igual manera, cuando estoy tomando acción y se nota que estoy haciendo el mayor esfuerzo posible por atender unos reclamos, espero algún tipo de respeto y consideración de la otra parte”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“También tengo que decir, si, como gobernador y comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico, que el deber de la policía es un deber sagrado y que ese deber no se abandona por causa alguna. Precisamente, porque estamos hablando de la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Y lo digo de corazón y al mismo tiempo respetando su posición y haciendo todo lo que puedo por asistirle. Los que estén tratando de propiciar otra vez un paro que no se debe dar, me parece que deben recapacitar, porque hay que poner a Puerto Rico primero todos tenemos que poner a Puerto Rico primero”, añadió.

El gobernador insistió en que ha identificado los fondos para que se le pueda ofrecer a los policías retirados que no poseen cubierta médica el Plan Vital. También, hay dinero identificado para que alrededor de 900 policías que están cobijados en la Ley 447, cuando se retiren puedan recibir el 50 por ciento de su salario más alto, garantizado a través de una anualidad.

“Admito que la Junta tiene que darles el visto bueno a estas solicitudes, yo espero que lo haga, porque, en donde viven. Si viven en Puerto Rico, saben que estos son reclamos justos de los policías”, mencionó.

Para los que no se ha identificado fondos, es para los policías que se van a retirar bajo la Ley 1. Según el gobernador, si la jueza Taylor Swain valida la Ley 81 de Retiro Digno, la implanta.