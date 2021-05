Pierluisi: “La delegación del PPD en la Cámara no puso a Puerto Rico primero”

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó al rechazo por parte de la Cámara de Representantes a los nombramientos de Larry Seilhamer como secretario de Estado, y de Manuel Torres como contralor de Puerto Rico, asegurando que “la delegación del PPD en la Cámara no puso a Puerto Rico primero”.

“Te privaron de dos funcionarios de capacidad que vinieron a servirte bien y no hay manera de justificar eso. Ni a base supuestos acuerdos que nunca existieron, ni a base de asuntos o proyectos de ley que están pendientes, y no tienen nada que ver con las cualificaciones de los nominados”, expresó el gobernador en un vídeo en el que se dirige al país.

Mientras, legisladores del PNP alegan que el presidente cameral amenazó a su delegación.

“En una clara falta en sus responsabilidades, y admitido por su propio presidente, la Cámara no evaluó a los candidatos en sus méritos. En vez de pasar juicio sobre sus cualificaciones, luego de meses de tener las nominaciones ante sí y largo tiempo luego de sus vistas de confirmación, los llevaron a votación sin debate y con la intención revanchista de hacerle daño a nuestro gobierno”, añadió.

El mandatario sostuvo que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara "prefirió ejercer su poder para enviar mensajes nefastos, que el pueblo rechaza".

Indicó que lo único que guía sus acciones y decisiones como gobernadora, es el bienestar de Puerto Rico.

El martes, la Cámara de Representantes derrotó los nombramientos de Larry Seilhamer como Secretario de Estado y Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico.

Seilhamer Rodríguez recibió 30 votos en contra y 19 a favor. En el caso de Manuel Torres Nieves, fueron 29 votos en contra y 17 a favor.

El rechazo cameral a Seilhamer y Torres ha sido objeto de críticas por figuras políticas, incluso exgobernadores populares como Alejandro García Padilla y Sila María Calderón, quienes catalogaron de “injusto” rechazar las nominaciones.

Mientras, cuelga los nombramientos de Manuel Torres como Contralor y Seilhamer como secretario de Estado.

Se expresa Rafael "Tatito" Hernández

Por su parte, en entrevista radial con Notiuno 630, el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández Montañez tildó de “autoritario” y “dictatorial” al gobernador Pedro Pierluisi.

“El Gobernador a estas alturas no ha entendido el mensaje de las urnas de un gobierno compartido, balanceado, diverso”, afirmó Hernández Montañez.

“El grupo de gente que está alrededor del Gobernador le está diciendo: ‘dele pa’lante, olvídate de eso si esta gente no va hacer na’, y ese es el problema, cuando te dejas llevar por los que están alrededor tuyo, y la sensatez y la cordura no le permite un diálogo de decir: ‘mire, es que todas no las puede ganar usted, aquí tiene que haber un balance’, no ha habido una. Este gobierno ha sido autoritario, ha sido dictatorial, literalmente”, aseguró Hernández Montañez.

El Presidente de la Cámara dijo que colgaron los nombramientos de Seilhamer y de Torres debido al apoyo de Pierluisi al contrato de LUMA Energy, entre otras controversias.

