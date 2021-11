Pierluisi: “La paga que tengan los ejecutivos de LUMA no es ni relevante”

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reaccionó el miércoles a la orden de arresto por desacato al CEO de LUMA Energy, Wayne Stensby.

“No tengo el detalle, pero hay que acatar la ley, la directriz del Tribunal y en este caso, veremos cual es el desarrollo de este caso. Esta controversial lleva ya bastante tiempo dilucidándose en los Tribunales, pero otra vez, aquí lo importante es que se acate la directriz del juez y evitar el encarcelamiento del presidente de la entidad y cumpliendo con la orden del juez”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre los alegatos del representante Luis Raúl Torres de que el CEO de LUMA Energy no quiere entregar la información, para, entre otras cosas se conozca que ha cobrado alrededor de $1.5 millones por dirigir el consorcio, el gobernador expresó que el salario de Stensby y el resto de los ejecutivos no es relevante.

“Realmente, la paga que tengan los ejecutivos de LUMA no es ni relevante. O sea, LUMA tiene un cargo que recibe del Gobierno todos los años que es fijo. Yo no tengo conocimiento de los pormenores de los salarios de los ejecutivos de LUMA”, expresó el gobernador.

A juicio de Pierluisi Urrutia, lo importante para el gobierno es que cumplan con las métricas que establece el Negociado de Energía.

“Ahora mismo, hay un servicio que se está dando, hay una cantidad de abonados que no tienen servicio que es bien baja y eso es lo importante. Ha mejorado el tiempo de respuesta, porque yo lo exigí, mejorado el trato con los alcaldes y alcaldesas, porque yo lo exigí entre otras cosas. Yo lo que me enfoco es en el servicio que recibe el pueblo, en la transformacion que está en curso. Esto es una controversia desafortunada, pero esto no afecta ni debe afectar en nada la transformación en curso", añadió.

ORDEN DE ARRESTO CONTRA PRESIDENTE DE LUMA

El Juez Anthony Cuevas ordenó este miércoles el arresto del presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, por incumplir con los requerimientos de entrega de información.

“Según le fuera advertido y habiendo concluido el término provisto, se ordena el arresto e ingreso inmediato a la cárcel del Sr. Wayne Stensby. El Sr. Stensby se mantendrá custodiado en cárcel hasta que cumpla en su totalidad con los requerimientos identificados en la Resolución y Orden emitida en la tarde de ayer. La Oficina de Alguaciles procederá con el diligenciamiento de la Orden de Arresto e Ingreso sin ninguna demora”, reza la orden.

Cuevas consideró como "una burla a nuestro sistema judicial" las demoras para proveer documentos que fueron solicitados por la Cámara de Representantes.

REACCIONA LUIS RAÚL TORRES

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, reaccionó a la orden del juez Anthony Cuevas,

“Me siento muy satisfecho que en el día de hoy el juez le ha mandado un mensaje a todo el mundo de que Puerto Rico es un país de constitución, de ley y orden. Nadie está por encima de la ley", expresó en Hoy Día Puerto Rico.

Torres alegó haber recibido información de que Stensby salió de su oficina escoltado tan pronto bajó la orden.

MOCIÓN DE DESACATO

El martes, la oficina del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres Cruz, radicó una moción de desacato contra LUMA Energy, alegando que la corporación no cumplió con la orden que emitió el juez Cuevas.

En la moción, exponen que “no se entregaron documentos relacionados a ‘facturas, time sheets y documentos de apoyo’ contenidas en el inciso 12 del requerimiento del 15 de marzo de 2021 ni las comunicaciones a las que se refiere el requerimiento número 4 del 23 de marzo de 2021”.

Por su parte, LUMA Energy alega que “dentro del plazo concedido, no fue posible terminar de preparar la información responsiva sobre dos de los requerimientos”.

La corporación entregó solo algunos documentos al Tribunal bajo “sello de confidencialidad”.

Más temprano, el juez del Tribunal Superior de San Juan dio a LUMA hasta las 5pm para entregar los documentos solicitados por la Cámara.

"En vista de lo anteriormente expuesto, se ORDENA a LUMA ENERGY LLC y LUMA ENERGY SERVCO LLC, por conducto de su Presidente, Sr. Wayne Stensby que proceda inmediatamente a entregar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía todos los documentos solicitados en los siguientes requerimientos", lee la orden.

DOCUMENTOS SOLICITADOS A LUMA ENERGY

Requerimiento para la producción de documentos, del 15 de marzo de 2021:

Todas las facturas, timesheets, documentos de apoyo, generadas por los empleados, consultores y contratistas de LUMA Energy durante el proceso de transición (front end transición period). (No los resúmenes que aparecen en la página de la P3 y los informes mensuales de LUMA Energy al negociado)

Estudios, proyecciones y estimados preparados por LUMA Energy sobre la cantidad de empleados que tiene que contratar para poder operar el sistema de transmisión y distribución conforme al contrato.

Segundo requerimiento para la producción de documentos, del 23 de marzo de 2021:

Provea las minutas, audios y grabaciones de todas las reuniones celebradas por LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA Energy ManageCo, LLC y cualquier de sus subsidiarias, desde el comienzo de sus operaciones en Puerto Rico hasta el presente.

Provea todas las comunicaciones, tales como, pero sin limitarse a cartas, correos electrónicos (emails), mensajes de texto, entre el presidente de LUMA Energy, y cualesquiera de sus subsidiarias, con cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información que tenga cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información que tenga cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato de LUMA ENERGY en Puerto Rico.

Provea la compensación anual total del Presidente, y los seis principales ejecutivos de LUMA ENERGY en Puerto Rico. Favor hacer un desglose de los beneficios marginales.

Provea información, tal como, pero sin limitarse a cartas, minutas, correos electrónicos (emails), entre otros, de la reunión o las reuniones, que certifiquen la elección del Presidente de LUMA ENERGY en Puerto Rico.

Provea información de los miembros de la Junta de Directores de LUMA ENERGY SERVCO y LUMA ENERGY MANAGECO, incluyendo nombre legal, compensación, posición y lugar de residencia.

Provea la lista de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido entrevistados hasta la fecha.

Provea la lista de cualquier empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que ha sido reclutado hasta la fecha, incluyendo sus puestos y salarios.

