Pierluisi: “Me quedan 6 años para completar la obra y lograr la estadidad”

La Asamblea General del Partido Nuevo Progresista aprobó este domingo las enmiendas al Reglamento de la colectividad, en una actividad celebrada en el Coliseo Juan Aubin Cruz Abreu en Manatí.

“Me quedan exactamente 6 años, 9 meses y 12 días para culminar la obra y lograr la estadidad”, dijo el gobernador y presidente de la colectividad, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en su mensaje a la Asamblea General.

“La semana que viene, nuestro Directorio va a aprobar un reglamento para la reorganización de este partido, que es el próximo paso. Ningún partido está tan adelantado en estos procesos como el nuestro. Los demás, que se duerman en las pajas. Porque nuestra verdadera reorganización va a venir de abajo para arriba otra vez. Se acabaron las planchas de dedo. Que ustedes escojan nuestros líderes en la estructura del partido, en todas las unidades electorales de este partido para que venga gente con ganas de trabajar, no meramente para tener un título o una posición. Porque les voy a decir algo, el punto de partida para ganar unas elecciones es tener el Partido debidamente organizado y lo vamos a lograr”, expresó Pierluisi Urrutia.

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, copresidenta del Comité de Reglamento resumió las enmiendas, que su juicio son las de mayor impacto en el Reglamento.

Por ejemplo, se añadió “el respeto para no dañar la imagen y reputación de nuestro partido”. Este lenguaje, entre otras cosas, lo que procura es que los candidatos a primarias que no resulten favorecidos ataquen o no respalden a la persona favorecida.

Entre otras enmiendas, se incluyó oficializar el 4 de septiembre, como el natalicio de exgobernador Carlos Romero Barceló. Además, se añadieron como organismos auxiliares del PNP, el consejo de exlegisladores, expresidentes municipales, un comité asesor de asuntos ambientales y concilio de penepés en los estados.

Asimismo, se incluyó con voz y voto en el directorio, al secretario auxiliar de asuntos públicos, al secretario auxiliar de Asuntos Políticos, al comisionado electoral alterno, al director del Instituto de Política Pública, Luis A. Ferré, al director del organismo de veteranos progresistas, al director del organismo de Comunidades de Base y Fe, al director de la organización de estadistas LGBTT. Se añadió, además, la defensa de la estadidad como principal razón del partido.

Se incluyeron en el pleno de la Asamblea General, dos enmiendas que fueron aprobadas. La primera es para incluir, con voz y sin voto a un representante del consejo de exalcaldes, quien adoptará un reglamento para regir su organismo. La segunda moción es para aclarar que cuando sea un legislador incumbente de Cámara o el Senado por precinto o distrito legislativo, no se requerirá que éste sea residente de este precinto para presidirlo.

Durante la actividad, que se utilizó como estribillo “somos más y no tenemos miedo”, se le dio homenaje al veterano Juan Cruz Rodríguez. Cruz Rodríguez protagonizó la semana pasada un incidente en Puerta de Tierra, con los manifestantes de la Jornada Se Acabaron Las Promesas. En la protesta, quitaron unas banderas de Estados Unidos y las tiraron a la calle. El veterano de guerra recogió una de las banderas. Además, se le rindió homenaje póstumo al exgobernador, Carlos Romero Barceló y al representante del Partido Republicano por Alaska, Don Young, quien falleciera el pasado viernes.