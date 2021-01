Pierluisi: “No podemos seguir postergando lo inevitable”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el domingo a las quejas de algunos representantes de las organizaciones de maestros sobre comenzar las clases presenciales en el mes de marzo.

“No podemos seguir postergando algo que es inevitable y que hay que llevar a cabo. No podemos mantener a nuestros niños en sus casas sin recibir educación presencial indefinidamente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Hay que ya aceptar que tenemos que prepararnos ya para esa reapertura que va a ser gradual y parcial. No es una reapertura total del sistema de un día para otro. Pero no quiero escuchar resistencia que básicamente signifique que ni tan siquiera nos tenemos que preparar. No, hay que prepararnos, hay que planificar las cosas”, añadió.

Según Pierluisi Urrutia, “la actitud de todo el mundo tiene que ser que nuestro sistema escolar o educativo no puede permanecer paralizado indefinidamente. Todos tenemos que prepararnos para esa reapertura”.

En conferencia de prensa la semana pasada, Pierluisi Urrutia estableció como meta el mes de marzo para regresar a las clases presenciales en las escuelas.

Las expresiones del gobernador se dieron a su salida de la juramentación de Reinaldo “Rey” Vargas como alcalde Humacao.

