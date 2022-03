Pierluisi no retirará nombramiento de Jorge Díaz Reverón

A pesar de que se emitirá un informe negativo para su nominación, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que no va a retirar el nombramiento de Jorge Díaz Reverón para el Tribunal de Apelaciones.

“Yo no retiro nombramientos a menos que me lo pida el nominado. Si alguien me pide que retire un nombramiento, yo también estoy dispuesto a hacerlo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Las expresiones del gobernador fueron en respuesta a la advertencia del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago de que en los próximos días llevará a votación del pleno del Senado un informe negativo sobre la nominación del esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

El nombramiento del exjuez Díaz Reverón ha sido sometido por el gobernador en tres ocasiones y retirado en dos instancias, porque el Senado no lo atendió.