Pierluisi no suspenderá clases ante brotes de enfermedades respiratorias

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este lunes que no suspenderá las clases en el sistema público de enseñanza a raíz del alza en nivel de transmisión de enfermedades respiratorias.

“El Departamento de Salud está desplegado para atender estas enfermedades como corresponde. Tienen campañas educativas preventivas constantemente en cuanto a temas como COVID, Influenza, Dengue. Los epidemiólogos también están bien pendientes, o sea, que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Al fin de cuentas, esto tiene que ser cooperación ciudadana. Todos los que tienen que vacunarse lo deben hacer, buscar el refuerzo, y eso incluye en el caso de influenza, la vacuna que tenemos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“En las escuelas tenemos enfermeras y enfermeros y has y protocolos que se siguen, el Departamento (de Educación) está vigilante, cuando hay brotes se atienden. Afortunadamente las escuelas no se han estado cerrando, lo que queremos es educación presencial. Ya sabemos el impacto que tienen cuando nuestros niños, niñas y jóvenes no reciben esa educación presencial”, añadió.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, alertó que las enfermedades respiratorias están en “alto nivel de transmisión de a nivel de brote”, sobre todo, en las escuelas.

“Desde el pasado mes de septiembre, los sistemas de vigilancia epidemiológica para la Influenza, COVID-19 y Virus Respiratorio Sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Epidemiología e Investigación han identificado un aumento de casos para estas enfermedades respiratorias. Ante esta situación, queremos recordar la importancia de las medidas de prevención”, señaló Mellado López en declaraciones escritas.

“En estos momentos, COVID-19 se encuentra en alto nivel de transmisión comunitaria y también se ha emitido un aviso de salud por Influenza, ya que la situación epidemiológica se ha elevado a nivel brote”, añadió.

De acuerdo a las vigilancias epidemiológicas, el grupo de edad de mayor incidencia para Influenza es 0-9 años, y al menos, se han identificado 5 escuelas con situaciones de brotes. De igual manera, los casos para el RSV han estado en aumento y se ha identificado un brote a nivel de pre-escolar.

El doctor Mellado solicitó la cooperación de todos para evitar contagios, “hacemos un llamado a las comunidades escolares a continuar las medidas de prevención para estas enfermedades respiratoria. Es importante el lavado de manos frecuentes con agua y jabón o desinfectantes basados en más de 70 porciento de alcohol, desinfección de áreas comunes, vacunación para COVID-19 e Influenza y quedarse en el hogar se están enfermos. Las medidas de prevención apoyan que nuestras comunidades sean más seguras y saludables”.