Pierluisi: periodo de calor en las escuelas se atenderá con abanicos y fuentes de agua

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el martes que el plan para atender las altas temperaturas en las escuelas públicas será con abanicos y fuentes de agua.

“Ya se adquirieron un gran número de abanicos que se instalaron en las escuelas, pero ese proceso continúa. La secretaria tiene una iniciativa en curso para atender el asunto del calor y tiene múltiples aspectos. Está la cuestión de abanicos, como puede ser los sistemas de las fuentes de agua, entre otros, pero la secretaria es la que puede dar el detalle y está bien al tanto. Y vamos a hacer todo lo que podamos dentro de los recursos que tenemos disponibles”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Cabe destacar que todavía no ha terminado el estudio de carga para determinar cuáles escuelas públicas tienen la capacidad de instalarles acondicionadores de aire.

“Bueno, como ya se había dicho, no todas las escuelas están aptas para tener sistemas de aire acondicionado, porque no necesariamente tienen la infraestructura necesaria. Aquí se necesita en muchas ocasiones una subestación particular con una capacidad particular. O sea que no es solo comprar el sistema de aire acondicionado que pueda funcionar adecuadamente”, expresó.

“Hay otros cambios, también en los uniformes, en la ropa que pueden vestir los estudiantes, pero eso, las preguntas se las deben dirigir a la secretaria (Yanira Raíces Vega) porque hay todo un plan de trabajo para atender la ola de calor”, añadió.