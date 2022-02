Pierluisi pide que no duden de su compromiso de hacer justicia salarial a maestros y bomberos

El gobernador Pedro Pierluisi se expresó este jueves sobre el ausentismo de maestros y bomberos a nivel Isla que reclaman mejores condiciones de trabajo y pidió que “no duden de mi compromiso de hacerles justicia salarial”.

“Mi gobierno respeta la libertad de expresión y la democracia bajo la cual afortunadamente vivimos. Entiendo también los planteamientos de algunos grupos sindicales y me solidarizo, por eso hemos estado trabajando con la Junta y seguiremos haciendo las gestiones necesarias para atender esos reclamos. Como dije antes, hemos ganado algunas batallas y continuamos luchando para ganar otras”, expresó el gobernador.

Por los pasados 14 años, el salario base de un educador del sistema público ha sido de $1,750.

“Mientras eso sucede, hay responsabilidades que no se pueden relegar. Nuestros estudiantes necesitan ahora más que nunca que se les garantice una educación presencial adecuada, y para ello necesitan a sus maestros en el salón de clases. Ellos son la razón de ser de nuestro sistema educativo y su educación tiene que ir por encima de todo. Por otro lado, la seguridad de nuestro pueblo es primordial y todos los que se comprometen a laborar en esa área tienen un deber sagrado que jamás deben echar a un lado”, añadió.

El mandatario aseguró que desde antes de comenzar su gobernación ha sido consistente en que los servidores públicos merecen una mejor compensación y retiro.

Sin embargo, reconoce que es "un reclamo justo"

“Logramos eliminar los recortes propuestos a nuestros pensionados, un mejor plan de retiro para los policías y ya convencimos a la Junta de Supervisión de aumentarle la compensación a nuestros maestros, oficiales de corrección y bomberos. Como he dicho, esta lucha no ha terminado pues aspiramos a mayores aumentos para todos los servidores públicos y hacia eso continuamos trabajando”, dijo.

Los maestros continúan con la manifestación denominada el “teacher’s flu”. El lunes se ausentaron unos 4,400 educadores, mientras que el martes, la cifra aumentó a 4,557.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, dijo el jueves que un 16 % de los bomberos se han ausentado a sus labores en persistencia al reclamo de mejores condiciones salariales.

Mientras, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dijo este miércoles que le pidió al presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, que detuviera el llamado “Red Flu”.

“Él (Tirado) abiertamente dijo que él no era responsable de lo que hacían los bomberos y nosotros le solicitamos que hiciera un llamado a su matrícula para que cumplieran con su deber”, dijo la secretaria luego de culminar la reunión con los portavoces de los bomberos.

La secretaria sostuvo que se aplicarán los reglamentos a los bomberos y a los maestros que están participando del llamado a ausentarse.

“Todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de Recursos Humanos, se le aplicará. El Bombero que falte por mas de tres días y no traiga una excusa médica no se la va a pagar. Aquel que no presente una excusa y cumpla con sus reglamentos, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros”, expuso la secretaria.

En el caso de los maestros, el Reglamento establece que se puede faltar dos días sin necesidad de presentar excusa médica.