Pierluisi por subida en cifras del COVID-19 | “No descarto establecer mayores restricciones”

Debido a la subida en las cifras de coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi, no descarta establecer mayores restricciones.

A continuación, las expresiones de Pierluisi:

“Ante el alza en los casos de Covid-19 estamos reforzando la estrategia integrada contra la pandemia. El Departamento de Salud continúa el proceso de vacunación sin pausa, impactando todos los sectores de Puerto Rico. Asimismo, se está aumentando el acceso a las pruebas a nivel de toda la Isla, tanto de antígeno como moleculares.

Igualmente se está duplicando el número de agentes para apoyar la Unidad Investigativa del Departamento de Salud que fiscaliza el cumplimiento de la nueva Orden Ejecutiva. Además, la presencia policiaca a través de los lugares públicos seguirá velando también por el cumplimiento de la Orden que está en vigor y establece mayores restricciones.

Por otro lado, se están expandiendo las campañas educativas y reiteramos que es indispensable evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos.

Ante las nuevas variantes del virus, le pido al pueblo mucha cooperación, que busquen la información solo de fuentes oficiales y no se dejen llevar por rumores o mensajes en las redes sociales.

He sido responsable y prudente a la hora de establecer cambios que afecten la salud del pueblo y nuestra economía, y continuaré velando por el bienestar de todos los ciudadanos en Puerto Rico. Como he dicho, no descarto establecer mayores restricciones, y seguiré monitoreando la situación día a día”, concluyó.

Pierluisi está hoy, miércoles, en Washington D.C.; en la vista Congresional sobre Proyectos de Estatus.

Para contestar las inquietudes del momento, el Gobernador llega a "Hoy Día Puerto Rico".

Alza en cifras

El Departamento de Salud (DS) reportó este miércoles: 12 muertes, 827 casos confirmados y 445 hospitalizaciones por COVID-19, en Puerto Rico.

De las 445 hospitalizaciones, 403 son adultos y 42 son menores; mientras 87 están en intensivo y 52 están en ventilador; según el "dashboard" de Salud.

A la fecha, Salud registra 104,779 casos confirmados, 12,587 casos probables, 105,174 casos sospechosos y 2,174 muertes reportadas.