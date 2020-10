Pierluisi presentará su programa de gobierno esta semana

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, anunció este domingo que presentará esta semana - ante el Directorio de la colectividad - la plataforma de gobierno del partido tras culminar las audiencias públicas alrededor de la isla.

“Desde que anuncié mi candidatura el año pasado he estado presentando mis propuestas y mi visión y he colocado un resumen de las mismas en www.soyparte.com para que el pueblo pudiera conocerlas y evaluarlas. Una vez convertido en candidato oficial del PNP, es disposición del reglamento del Partido realizar vistas públicas por las 14 regiones políticas que cubren la Isla. Debido a la pandemia lo que hicimos fue recibir la información de forma digital y realizar audiencias más pequeñas. El resultado ha sido bien positivo pues hemos podido recibir el insumo de mucha gente. El deseo de cooperar es bien grande y eso me motiva aún más”, sostuvo Pierluisi en declaraciones escritas.

El doctor Carlos Mellado, como director del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré, dirigió las audiencias públicas, junto a Pedro Pierluisi, en Ponce, Carolina, Humacao, Orocovis, Manatí, Adjuntas, Arecibo, San Juan, Guayama, Aguadilla, Mayagüez, Fajardo, Caguas y Bayamón.

“Nuestra gente ha participado en grande y la plataforma de gobierno del PNP va a responderle a nuestro pueblo y a echar a Puerto Rico hacia adelante”, afirmó Mellado.

“Las ideas y propuestas que nos han traído a la mesa van a nutrir la plataforma que ya hemos estado elaborando en conjunto a lo presentado desde el año pasado, producto de las visitas y reuniones que he realizado. Hay preocupaciones que nos traen, que ya estamos atendiendo, como es el caso del tema de los permisos y la burocracia para obtenerlos. He sido claro de que voy a reformar ese sistema de una vez y por todas para hacerlo verdaderamente ágil mediante auto-certificaciones. También desarrollaremos una identificación digital única para que el gobierno no pida documentos que ya tiene. Los permisos se otorgarán sujeto a la inspección posterior por parte de las agencias correspondientes y se dará un tiempo adecuado para que se hagan los ajustes necesarios de encontrarse algún incumplimiento en las inspecciones. El gobierno tiene que ser facilitador de nuestros pequeños y medianos negocios, tenemos que ayudarles para que nuestra economía se desarrolle y crezca”, expresó el excomisionado residente.

En el diálogo durante las audiencias, Pierluisi reiteró la necesidad de que se inviertan con celeridad y de manera eficiente los fondos federales que la isla debe recibir como resultado del huracán María, los terremotos y la pandemia.

“Aquí se está recibiendo una cantidad de fondos federales que no habíamos visto nunca, y aunque no son la única solución, sí digo que son la zapata para que se invierta en obras, en carreteras, en nuestras escuelas, en nuestra infraestructura eléctrica, porque todo eso tiene un efecto directo en nuestra economía”, señaló.

Hasta el momento, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, ha sido el único en tener un programa de gobierno, denominado como “Patria Nueva”.

