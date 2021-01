Pierluisi reitera que las clases presenciales se retomarán

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) no aprobó un estado de emergencia por educación en Puerto Rico, las clases presenciales se retomarán y expresó que hay “fondos federales de sobra” para acondicionar los planteles escolares.

“La Junta no accedió a hacer esa declaración. Pero, básicamente yo he estado diciendo lo mismo desde mediados del año pasado. Consistentemente yo he estado alertando al pueblo las consecuencias que tiene el que nuestros niños no hayan tenido una educación presencial por casi ya un año. Otra vez, no estamos hablando de que sea presencial todos los días, ni que todos estén yendo a los salones de clase como si aquí nada estuviera pasando. Sabemos que estamos en pandemia, pero nos tenemos que preparar para reabrir el sistema gradual y parcialmente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Te puede interesar: Junta Fiscal retiene $30 millones al Departamento de Educación

“Por eso ustedes vieron que yo tomé la decisión de que se vacunen al personal docente y no docente, tanto de las escuelas públicas como privadas, porque ellos dicen que quieren abrir’, añadió.

Preocupa a las autoridades aumento en depresión y maltrato infantil.

En cuanto a los planteles escolares, el mandatario dijo que se van a poner en condición porque hay fondos para ello.

“Pero no hay falta de fondos, hay fondos federales de sobra para poner los planteles en condición y para que en el momento apropiado, nuestros niños y jóvenes comiencen a tener educación presencial”, acotó.

Las expresiones del gobernador se dieron posterior a su participación del evento Experiencia Puerto Rico 2021 que se realizó de manera virtual y semi presencial.

Presidentes y secretarios de asociaciones municipalistas, alcaldes, concejales, legisladores municipales y regidores de Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico discutieron la descentralización de gobiernos locales y el uso de la tecnología como respuesta para levantar la economía de los municipios en la Sexta Conferencia Internacional del evento Experiencia Puerto Rico 2021: “Tecnología y Descentralización de Gobiernos Locales” que se le dedicó a la epidemióloga Faviola Crúz, quien comenzó sus funciones en un municipio.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.