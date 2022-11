Pierluisi se reunirá con presidentes legislativos para reiterar su posición a favor de LUMA

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el lunes que en algún momento del día se reunirá con los presidentes legislativos, José Luis Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández Montañez, del Senado y la Cámara de Representantes, para reiterar su posición a favor de la permanencia de LUMA Energy.

“Esto ya yo lo he discutido públicamente en repetidas ocasiones y los medios han cubierto muy bien este tema. Yo les voy a hacer saber por qué pienso que es una pesadilla o una locura cancelar el contrato de LUMA y se los voy a explicar en detalle y ya los medios lo han cubierto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

A tres días para que termine el contrato suplementario.

“Ya yo he explicado eso en detalle públicamente, pero con mucho gusto se lo explico entre nosotros para que entiendan bien mi posición de por qué hay que descartar esa opción de cancelar el contrato”, añadió.

Según Pierluisi Urrutia, dependiendo la determinación que tome la Junta de Directores de las Alianzas Público Privadas (APP), sobre la extensión del contrato suplementario, no sería necesario el voto de los dos representantes del Interés Público que participan en la entidad a nombre de los presidentes legislativos.

“Se requiere que esos dos miembros de la Junta consientan, pero es solamente para cierto tipo de transacciones que la propia ley establece. Tengo entendido que este asunto que se está considerando ahora mismo ante la Junta, no necesariamente va a conllevar una transacción de esa naturaleza. No nos adelantemos. Una de las opciones que he dicho anteriormente, es meramente extender el contrato supletorio, pero eso no es una enmienda al contrato. El propio contrato dispone que la Autoridad de las Alianzas Público Privadas puede solicitar una extensión del mismo y LUMA puede acceder a la misma. Si esta es la alternativa que avala la Junta, la información que tengo es que eso no requiere de un voto positivo o a favor de ambos representantes de estos cuerpos legislativos”, dijo el mandatario.

Sin embargo, Pierluisi dijo que el gobierno conversa con el consorcio para evitar la posibilidad de la cancelación del contrato.

A juicio del gobernador, si se aprueba extender el contrato suplementario sin ninguna enmienda, y los presidentes legislativos acuden am tribunal, la Corte le daría la razón al ejecutivo.

No obstante, Pierluisi Urrutia mencionó que, si se logra un entendido para enmendar el contrato entre el gobernador y los presidentes legislativos, se podría trabajar enmiendas al contrato.