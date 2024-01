Pierluisi señala fallas de jueza en caso que culminó en masacre

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, el manejo judicial que culminó en la matanza familiar de la semana pasada en Yauco tuvo dos fallas.

“Primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6, una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso porque estábamos hablando de un reincidente. Una persona que ya había violado la ley 54 en el pasado. Y que obviamente él era una persona peligrosa y hablarme a mí de 5,000 dólares de fianza, o sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como esa persona.

Segundo, la otra falla fue el no ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio había rendido un informe recomendando que se ordenara, el que tuviera un grillete electrónico. Es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso, revisar ese informe que somete a la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio y en este caso por estar hablando de un reincidente. No había discreción, había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico. Esas dos fallas para mí son obvias”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Y sobre la responsabilidad de los fiscales que atendieron las vistas, Pierluisi Urrutia insistió que la responsabilidad es del juez o jueza que atiende el caso.

“Y ahí no hay discreción, no es cuestión ni de pedirlo, es que lo tenía que básicamente revisar ese informe de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio e incluir el grillete electrónico”, sostuvo.

“¿O sea que usted para usted la fiscal lo hizo bien?”, se le preguntó.

“Yo no voy a estar juzgando. Ya, yo dije y lo voy a repetir, en un caso como este, en todo caso, de violencia doméstica, donde ha habido un fallo de la justicia, todas las ramas tienen que hacer una autorreflexión, la Rama Judicial por supuesto, y ya hemos visto que se han expresado, por ejemplo, el Administrador de los Tribunales, muy certero en este asunto. Por otro lado, el Departamento de Justicia, pues seguro debe escuchar esas grabaciones y si tiene que tomar cualquier medida a tomarla y siempre hay espacio para mejorar, pero eso es lo que voy a decir, no es que yo esté aquí de básicamente elogiando a ninguna de las dos ramas, ninguna no. La policía debe evaluar lo que hizo, por si acaso había algo que no se hizo, que se debió haber hecho. Justicia debe evaluar el desempeño de la fiscal a cargo de todo lo que sucedió en este caso”, sentenció.

Según el gobernador, en casos de violencia de género, los jueces no deberían tener discreción al momento de imponer un grillete electrónico.

“Para mí, particularmente cuando estamos hablando de delitos de violencia doméstica serios, debe ser automático y ni hablar cuando tenemos un reincidente”, expresó.

El pasado 24 de enero, Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, asesinó a su expareja Linnette Morales Vázquez, a su exsuegra, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y al hermano de la mujer, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años en sector Caimito, en la carretera PR-372, en Yauco.

El triple asesinato que cometió Santiago Figueroa ocurrió luego de que se suspendiera una vista judicial por violencia doméstica. El sujeto se privó de la vida en una residencia de su hermano.