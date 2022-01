Pierluisi sobre aumento de muertes por COVID-19: “Era evitable”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el sábado que muchas de las muertes asociadas al COVID-19 que se han reportado en los últimos días, se pudieron evitar.

“A mí me da mucha pena. Estoy viendo la pérdida de vida a ese nivel y realmente es que es evitable, es evitable. Así que esperemos, pues, que los que no hayan caído en razón lo hagan y que se dejen llevar por la ciencia, se dejen llevar por la medicina, no por cuestiones ideológicas, religiosas y de otra índole, con el mayor respeto lo digo. Aquí hay que permitir que la ciencia rija y que la clase médica sea la que nos guíe”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia mencionó que las muertes en su mayoría ocurren en personas de mayor edad, con condiciones de salud preexistentes y en algunos casos, que no se han puesto la dosis de refuerzo.

“La vacuna funciona. El refuerzo lo que hace es que, entonces, a la inmensa mayoría de las personas que se contagian y que tienen refuerzo, que son muy pocos porcentualmente, los síntomas son bien leves. En el caso de los vacunados también ocurre lo mismo, los síntomas no son tan fuertes, como cuando no estás vacunado. El no estar vacunado es la exposición mayor que cualquiera puede tener.

En segundo grado están los vacunados. Los más protegidos son los que tienen refuerzo. Ahora, ¿por qué tenemos tanto fallecimiento? Bueno, lamentablemente porque sí. Hemos tenido transmisión comunitaria de la variante ómicron y cuando se contagian personas, otra vez, de avanzada edad, están bien expuestos y los que tienen condiciones de igual manera”, añadió.

El gobernador rechazó por el momento ofrecer dinero para que las personas se pongan la dosis de refuerzo.

“Concienciación a nivel de todo Puerto Rico. La comunidad salubrista, la comunidad científica, siempre han estado ahí en los medios de comunicación explicando esto. Nuestro secretario de Salud, la principal oficial médica del Departamento de Salud, los epidemiólogos del Departamento de Salud y los municipios, todos, las organizaciones como Voces, que nos han estado dando la mano desde el primer día, todos estamos unidos en este llamado a que se pongan el refuerzo. Ahora mismo ya andamos por cerca de 850 mil personas con el refuerzo. Está hablando de más del 40 por ciento con el refuerzo. La meta es aumentarlo.

Yo voy a estar ampliando los mandatos. Anunciaré los próximos mandatos el próximo jueves. Ese es mi intención. Yo lo hago así, porque siempre lo he hecho así. Lo hice así con la vacunación, el acceso a las vacunas el año pasado. Ahora con los refuerzos es lo mismo. Voy a estar ampliando los mandatos, siempre dando la opción al que por alguna razón, que yo personalmente no entiendo a menos que sea una condición médica, dando la opción de que presenten prueba negativa de cuando van a laborar a donde laboren, sea en el gobierno o en el sector privado. Pero, sí, viene más mandato. Es importante que lo hagamos, porque estamos convencidos”, expresó.

Las declaraciones del gobernador se dieron durante una visita a uno de los centros de vacunación pediátrica que administra el grupo VOCES en San Juan.