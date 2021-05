Pierluisi: “Todo aparenta que el sistema de Justicia le falló a Andrea”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi dijo el lunes que el sistema falló en atender el caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja la pasada semana, luego que se le negaran protecciones por violencia doméstica.

“Cuando yo dije, y yo mido mis palabras, que todo aparenta que el sistema de Justicia le falló a Andrea, es porque yo, personalmente, leí la denuncia que presentó Andrea. No sé lo que ocurrió en la vista de causa para arresto ante la juez municipal. Sé que no participó un representante del Ministerio Público y eso es lo primero que debemos corregir”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

La ley no exige en este tipo de procedimientos que esté presente un fiscal para una solicitud de protección por violencia doméstica.

“Eso para mi es una falla que hay que corregir. De ahora en adelante, le he dicho al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli Hernández), que busquemos la manera, sea por legislación o reglamentación, de que siempre esté un fiscal presente en este tipo de vista”, dijo el mandatario.

Según Pierluisi no es posible crear mediante ley que la orden de protección sea expedida de forma automática.

Jay Fonseca analiza los casos de Andrea Ruiz y Keishla Rodríguez.

“No puedo entender cómo aquí no hubo una cintila de evidencia requerido para que se ordenara el arresto del imputado. De la propia denuncia se veía que la víctima estaba bajo asedio. No hay que ser, ni abogado, ni exsecretario de Justicia para ver que aquí tenían a una víctima bien vulnerable. Necesitaba del estado y el estado no se la proveyó. El estado le falló”, dijo Pierluisi.

Según el gobernador, otro de los asuntos que se tiene que atender es que el juez o la jueza que vea este tipo de casos tenga disponible todo el expediente del supuesto agresor Miguel Ocasio Santiago, asesino de Ruiz Costas, tenía expediente de violencia doméstica y no se llevó el mismo a la atención de la jueza municipal.

Ruiz Costas, acudió en varias ocasiones al tribunal contra Ocasio Santiago sin que pudiera prevalecer su denuncia contra su agresor. Ocasio Santiago, expareja de Ruiz Costas confesó a la Policía el asesinato de la mujer de 35 años que fue encontrada el pasado jueves en el área de Guavate en Cayey.

Las expresiones del gobernador se dieron en una conferencia de prensa, luego de una reunión con los integrantes del equipo de Seguridad, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, y los integrantes del Comité PARE.

