Junta insiste en que la UPR se niega a recortar gastos administrativos

El gobernador Pedro Pierluisi y la Junta de Control Fiscal (JCF) insistieron este viernes en que la Universidad de Puerto Rico (UPR) reduce su oferta académica y aumenta sus costos de matrícula, pero se niega a hacer recortes de sus gastos administrativos.

De esa forma resumieron la situación fiscal de la UPR, cuya Junta de Gobierno aprobó un Plan Fiscal con aumentos en la matricula.

“Yo pienso que hay personas que consistentemente malinterpretan lo que es reducción. La reducción en el subsidio a la Universidad se supone se traduzca en los costos administrativos de la Universidad. Nunca fue para que redujeran personal docente o les bajen el salario a los profesores o servicios a los estudiantes", dijo la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko en conferencia de prensa.

Trabajó por 33 años en la UPR de Aguadilla y tras una batalla contra el cáncer, murió un mes antes de retirarse.

Según Jaresko, los recortes se suponían que se manejaran de dos formas: buscando otras fuentes de ingreso, a través de tutorías, fondos en investigación y donaciones de exalumnos.

"Algunas de esas cosas las han hecho, pero no ha sido suficiente. Tienen que reducir los costos, no en plazas de profesores, no cerrando recintos. Se pueden quedar los 11 recintos, pero tienen que consolidar las oficinas de registro, finanzas y la administración, en vez de tener 11 en cada campus. En vez de 11 pueden ser 5 o las que entienda la universidad que necesitan. Y lo que ha pasado en estos cinco años es que siguen siendo 11 las oficinas administrativas y no ha ocurrido nada para que los servicios de los estudiantes y los profesores se atiendan”, añadió.

Por su parte, John Nixon, quien dice ser parte de la comunidad universitaria de Detroit, expresó que “yo nunca voy a votar a favor de algo que vaya a afectar las oportunidades educativas de los estudiantes. Pero cuando tú ves la burocracia, con lo cual yo tuve que lidiar unos cuantos años atrás, y de la resistencia que eso provoca. Tenemos que empezar a consolidar funciones administrativas que nada tienen que ver con la misión académica de la Universidad."

Entretanto, el gobernador Pierluisi Urrutia se unió al reclamo de que se consoliden labores administrativas en vez de aumentar innecesariamente la matrícula.

“Siempre uno quiere más, pero se ha aumentado significativamente el presupuesto de la Universidad. Ahora, lo importante es que administren esos recursos bien, que eviten alzas en el costo de matrícula, que puedan ser innecesarias. Puede haber ahorros en otras áreas. En el área administrativa pueden, pueden, pueden lograr ahorro. Siempre se ha dicho que consolidando el apoyo administrativo del recinto. O sea. Es decir, que el apoyo administrativo de tres recintos esté en uno en vez de cada uno, con un personal de apoyo administrativo. Con eso lograría unas economías que pueden evitar estas alzas en el costo de la matrícula”, indicó el mandatario.

El jueves, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un Plan Fiscal que incluye: