Plan de Ajuste de la Deuda: Jueza Swain ordena a la Junta y al Gobierno a comparecer a vista urgente

La jueza Laura Taylor Swain ordenó este viernes a la Junta de Supervisión Fiscal y a representantes del Gobierno de Puerto Rico a comparecer a una vista de estatus urgente, luego de que el Senado no aprobara el proyecto 1003 de la Cámara de Representantes, que viabilizaría el Plan de Ajuste de la Deuda.

La vista está pautada para el 25 de octubre a las 9am.

A pesar de que la Junta advirtió de serias consecuencias de no aprobarse la medida, el Senado recesó labores el jueves sin llevar a cabo la votación del Proyecto.

“No cuenta con los votos para ser considerado en el día de hoy. Le estamos notificando a la Cámara de Representantes que no hay los votos para aprobar el Comité de Conferencia. Estamos abiertos a trabajar un nuevo lenguaje, si así ellos reconsideran el informe del Comité de Conferencia”, dijo Dalmau Santiago desde su silla en la presidencia de la Cámara alta.

El cuerpo recesó hasta el próximo martes, 26 de octubre.

"No aprobar la legislación significa que Puerto Rico se mantiene inmerso en una nube de bancarrota, paralizando la posibilidad de crecer y atraer inversiones necesarias. Además, las pensiones no estarán protegidas y el Plan no será enmendado para dar mayor apoyo a la Universidad de Puerto Rico y los municipios", lee un comunicado del ente fiscal.

"Como resultado, Puerto Rico se quedará en la bancarrota bajo el yugo insostenible de la deuda que cargarán en sus hombros los puertorriqueños en amenaza a su progreso económico”, expuso el presidente de la JCF, David Skeel en declaraciones escritas.

