Plan de Ajuste de la Deuda: Pierluisi reacciona a orden de vista urgente

El gobernador Pedro Pierluisi insistió este viernes en que la Cámara y Senado deben acordar hacer modificaciones al proyecto 1003 para poder convertir en ley el Plan de Ajuste de la Deuda.

“El proceso legislativo y las conversaciones continúan. Es importante que podamos darle paso a una medida que viabilice la reestructuración de la deuda pública para que Puerto Rico pueda dejar atrás la quiebra. Reitero la posición de mi administración de cero recortes a las pensiones, apoyo a la UPR y a los Municipios. Para mí es obvio que el próximo paso es que el liderato de la Cámara y del Senado acuerden hacerle un par de modificaciones menores pero necesarias a la medida para lograr su aprobación por ambos cuerpos legislativos. Tan pronto eso suceda yo le impartiré mi firma a la medida", manifestó en declaraciones escritas.

La jueza Laura Taylor Swain ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal y a representantes del Gobierno de Puerto Rico a comparecer a una vista de estatus urgente, luego de que el Senado no aprobara el proyecto.

La vista está pautada para el 25 de octubre a las 9am.

"El lunes estaré compareciendo a la vista telefónica citada por la Jueza Taylor Swain y le indicaré que el gobierno está comprometido a aprobar la legislación necesaria para emitir los bonos reestructurados según propuesto en el Plan de Ajuste sometido por la Junta”, aseguró el primer mandatario.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, ofreció una conferencia de prensa en la tarde en la que indicó que en la reunión citada por la jueza federal procurará que la togada le deje saber cómo decidirá el caso.

“Le voy a hacer la pregunta directa a la juez. Hay dudas en Puerto Rico que, modificando el Plan de Ajuste con cero recortes, usted va a recortar las pensiones. ¿Cuál es su posición? Esa va a ser mi pregunta del lunes”, dijo.

“La jueza está citando para dirimir la controversia o si no, ella va a ejecutar sin legislación”, añadió.

Según el presidente cameral, si la jueza deja saber, que al final recortará las pensiones, no habrá ningún proyecto que se pueda aprobar en la legislatura.

A pesar de que el ente fiscal advirtió de serias consecuencias de no aprobarse el proyecto, el Senado recesó labores el jueves sin llevar a cabo la votación.

“No cuenta con los votos para ser considerado en el día de hoy. Le estamos notificando a la Cámara de Representantes que no hay los votos para aprobar el Comité de Conferencia. Estamos abiertos a trabajar un nuevo lenguaje, si así ellos reconsideran el informe del Comité de Conferencia”, dijo Dalmau Santiago desde su silla en la presidencia de la Cámara alta.

El cuerpo recesó hasta el próximo martes, 26 de octubre.

"No aprobar la legislación significa que Puerto Rico se mantiene inmerso en una nube de bancarrota, paralizando la posibilidad de crecer y atraer inversiones necesarias. Además, las pensiones no estarán protegidas y el Plan no será enmendado para dar mayor apoyo a la Universidad de Puerto Rico y los municipios", lee un comunicado del ente fiscal.

"Como resultado, Puerto Rico se quedará en la bancarrota bajo el yugo insostenible de la deuda que cargarán en sus hombros los puertorriqueños en amenaza a su progreso económico”, expuso el presidente de la JCF, David Skeel en declaraciones escritas.

Carlos Díaz Olivo analiza este y otros temas.