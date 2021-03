Plan de seguridad policiaco: Controlarán los accesos y regularán horario de las “scooters”

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa detalló este jueves, el plan de seguridad establecido para reforzar la zona turística del Condado, que inicia con mayores refuerzos y recursos.

Según el comisionado de la Policía, el plan iniciado desde el pasado lunes y que contará con recursos adicionales a partir de hoy, tiene como objetivos la prevención, radicación e intervención con aquellos que no respeten el ordenamiento jurídico.

“Tal como el gobernador Pedro Pierluisi nos encomendó, hemos destinado una amplia y diversa cantidad de recursos bajo un plan que se irá atemperando según las circunstancias. Estamos en constante comunicación con el Secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres para coordinar esfuerzos y hasta incluso contar con el apoyo de otros negociados, como seria el caso de Manejo de Emergencias. Continuamos, además, uniendo esfuerzos con el Departamento de Salud, el de Hacienda, DACO y otras agencias”, señaló López Figueroa en comunicación escrita.

Fue ingresado a la Cárcel de Bayamón.

A partir de hoy, (jueves) se implantará un control y dirección de tránsito que iniciará a las 11 de la noche en tres puntos de acceso. Estos serán la avenida Roberto H. Todd con calle Condado, en el Puente Dos Hermanos y la avenida Ashford con calle Cervantes. Se mantendrá el acceso disponible para los empleados, huéspedes, residentes de la zona y ciudadanos exentos bajo la Orden Ejecutiva.

“Desde las 11:00 de la noche todos los negocios deben estar cerrados y a partir de las 12 de la medianoche todos los ciudadanos, que no estén exentos bajo la Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador Pedro Pierluisi, deben estar en sus residencias o lugares de pernocta. No hay ninguna razón para que alguien vaya al Condado a estas horas, cuando debe estar en su casa respetando el toque de queda. Si no tiene una razón justificada para llegar al Condado a esa hora, intervendremos con la persona”, advirtió el comisionado de la Policía.

Como parte del plan, que persigue mitigar los incidentes en la zona, la Policía de Puerto Rico aumentó los efectivos de patrulla de carreteras, asignó agentes de FURA en vehículos Polaris, especializados para el área y otros del precinto de Calle Loíza, desplegó las unidades Turística, Motorizada y la Canina (K9). De igual modo, coordinó con el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito del Departamento de Obras Públicas (DTOP), destinó varias grúas y recursos adicionales que se unirán a los de la Policía Municipal de San Juan.

Continúan los esfuerzos para atender el problema de quienes nos visitan y no siguen las reglas.

“Tras una reunión citada ayer por el secretario del DSP junto a algunos comerciantes del Condado y directores de seguridad de hoteles, acordamos trabajar unidos y establecer reuniones mensuales para evaluar los planes y asistirles a estos. Ubicaremos unidades rodantes, tanto de Policía como de Manejo de Emergencias. Les dimos nuestros números de teléfonos personales para que se comuniquen directamente ante cualquier situación que amerite nuestra intervención”, detalló el comisionado.

“De necesitar activar el helicóptero de FURA, estamos listos para ello, tal como lo hicimos hace unas semanas para asistir a la Policía Municipal de San Juan tras la aglomeración de cientos de personas en La Perla. Los planes están en constante evaluación, por lo que, de necesitar realizarse cambios y movimientos, se hará de inmediato para atemperar las estrategias a cada situación. Si hay algún cambio, se lo informaremos a los ciudadanos”, adelantó.

Regularán horario de scooters

López Figueroa dijo que, además, acordó con los empresarios dueños de Scootel LLC, compañía a cargo de la renta de los artefactos conocidos como Scooters, que a partir de las 9 de la noche será la última admisión de renta y a las 10:30 de la noche estos serán apagados. Este aseguró que toda Scooter que opere después de las 11 de la noche, será incautada por la Policía. Asimismo, informó que se encuentra en coordinación con el DTOP para analizar los permisos existentes y con el senador Gregorio Matías para evaluar posibles regulaciones para este tipo de artefacto.

Hasta ayer, se habían emitido sobre 500 multas de tránsito, más de 120 boletos por no usar mascarilla y se han arrestado a cinco turistas, procedentes de Florida, Chicago, Nueva York, Boston y New Jersey, por distintas violaciones de ley. En lo que va de año, alrededor de 3,700 personas han sido citadas y sobre 1,080 arrestadas por violaciones a la Orden Ejecutiva. Mientras, se han emitido sobre 2,160 boletos a individuos y sobre 230 a negocios.

Policía busca regular el uso y alquiler de las patinetas de motor.

Por otro lado, la Policía Municipal de San Juan, quien labora en conjunto con la Policía de Puerto Rico, y tiene a cargo las zonas de la Placita de Santurce, el Viejo San Juan y Calle Loíza, intensificó el patrullaje preventivo y asignó personal bilingüe. Estos, además, destinaron la Unidad de impacto, que estará lista en caso de que se suscite algún incidente y establecieron un plan de cierres o controles de acceso de tránsito de manera intermitente, según la necesidad. Al igual que los controles que la Policía de Puerto Rico implantó en el Condado, se les asegurará el acceso a los residentes, huéspedes, empleados de la zona y ciudadanos exentos por la Orden Ejecutiva en estas áreas.

“Luego de analizar las distintas situaciones y habernos reunido con el Departamento de Seguridad Pública, Policía de Puerto Rico y otras agencias hemos reajustado nuestros planes para atender solicitudes de residentes y comerciantes y mitigar situaciones”, indicó el Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Diaz.

El plan de la zona turística de Isla Verde está a cargo de la Policía Municipal de Carolina, quien también está en constante coordinación con la Policía de Puerto Rico.

Más casos policiacos.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.