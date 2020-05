Alejandro García Padilla y Sila María Calderón se oponen al voto por internet

Los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, asimismo como el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, divulgaron el sábado el Informe de abril de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), oponiéndose directamente al voto por Internet que propone el proyecto electoral ante la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La AAAS es la más grande sociedad multidisciplinaria mundial con presencia en 91 países y publica la prestigiosa revista Science. De hecho, la AAAS le envió el Informe a la gobernadora urgiéndole que no dé paso a este sistema de voto electrónico por su vulnerabilidad al fraude electoral, al robo de identidad y pone en peligro la privacidad de los electores.

“Este Informe, firmado por más de cincuenta instituciones, centros de investigaciones, ingenieros y constitucionalistas confirma los estudios de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la ACLU, (American Civil Liberties Union), el Comité de Inteligencia del Senado de EUA entre otros. La única jurisdicción en EUA (Estados Unidos) impulsando este voto electrónico es la legislatura de Puerto Rico”, destacaron.

“Tampoco se ha hecho ni siquiera un estimado del costo de dicho proyecto en contra de las disposiciones legales vigentes cuando se obligan fondos públicos. A menos de seis meses de las elecciones, concluido el periodo de radicación de candidaturas, y en la semana pico de la pandemia, se le somete este proyecto a la gobernadora”, añadieron.

Estos señalaron que los casos cuyas decisiones violan el proyecto de Reforma Electoral son : Ortiz Angleró v CEE, 110 DPR 84 (1980); PSP v. CEE, 110 DPR 400 (1980); Santos v. PPD, 109 DPR 798 (1980); PRP v. ELA,115 DPR 631 (1984); y Suárez Jiménez v. CEE, 163 DPR 407 (2004).

“En Puerto Rico se ganan las elecciones con votos limpios, no con leyes engañosas que invitan a votar los que no viven en Puerto Rico, a no respetar la intención del votante y a dar un golpe de estado en la Comisión Estatal de Elecciones. La Gobernadora está a tiempo de invitar al consenso y no a la confrontación, de convocar al diálogo y no a la imposición”, concluyeron los exgobernadores y el exalcalde de San Juan.

