“Playa Negra” de Vieques se corona como la décimo tercera más hermosa del mundo

El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino Acevedo, anunció que la Playa Negra en dicha isla municipio fue escogida como la decimotercera (13) playa más bella del mundo por la revista de turismo 'Big 7 Travel’s ‘The 50 Best Beaches In The World’.

“Otra vez Vieques se distingue en el mundo. La prestigiosa publicación ‘Big 7 Travel’, que se dedica a evaluar destinos turísticos alrededor del mundo acaba de designar nuestra Playa Negra como la número 13 más hermosa del planeta. Esto es un logro importante que ayudará a impulsar el turismo hacia nuestra isla municipio”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Según la publicación, se utilizan métricas como evaluaciones de turistas, comentarios en las redes sociales y análisis del equipo de la revista, incluyendo visitas a las playas.

Este es el cuarto año que la revista pública su lista de las mejores playas del mundo.

“Con esta designación el mundo comprueba una vez más que Vieques tiene de las mejores playas y gente, una combinación que nos permitirá continuar avanzado en nuestro programa económico relacionado al turismo, sector que tiene un enorme potencial de desarrollo en Vieques. Es hora de que el mundo completo conozca lo que muchos ya han destacado, como la revista ‘Best 7 Travel’, que en Vieques todo es mejor”, sostuvo el alcalde.

“Nuestra administración utilizará esta designación en los programas de mercadeo y promoción que hacemos, tanto para los visitantes de la isla grande, así como los del exterior. Poco a poco el mundo está conociendo a Vieques como un destino premium”, concluyó.