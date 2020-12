PNP presenta moción para solicitar “cese y desista” al MVC

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Sánchez Álvarez, informó el viernes, que presentó una moción ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para solicitar el cese y desista al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) o a cualquier funcionario que tenga la intención de interrumpir los trabajos del escrutinio, contrario a la orden del Tribunal Supremo.

También establece que de la CEE no actuar, el PNP presentará ante el Tribunal Supremo una moción solicitando que se encuentre incurso en desacato a las partes responsables.

En una carta dirigida al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, el comisionado electoral del PNP expuso que inmediatamente se reanudaron las labores del escrutinio tras la sentencia del Tribunal Supremo el 23 de noviembre, hubo controversias y dilaciones, provocadas en su mayoría por el MVC y su comisionado electoral, Olvin Valentín.

“De hecho, el 1 de diciembre, debido a la actitud hostil y entorpecedora de funcionarios del partido político MVC tuvimos que iniciar un procedimiento criminal contra al menos uno de sus funcionarios. La declaración de hechos de ese día fue suscrita por los funcionarios de mesa de los 4 partidos políticos que estaban trabajando junto al querellado y fueron testigos de los eventos”, sostuvo Sánchez Álvarez en comunicación escrita.

Mencionó que el MVC ha alegado que las papeletas, principalmente en la Junta Administrativa del Voto Adelantado y Ausente (JAVAA), que no parezcan haber estado dobladas o no presenten ciertos dobleces particulares, les parecen “sospechosas” y las mismas no pueden adjudicarse.

“Esto ha tenido el efecto práctico de detener el escrutinio general en mesas, en varios momentos, en el caso de los 5 precintos de San Juan. Incluso, la solicitud inicial del MVC es que se cerrara el maletín y se refiriera al pleno de la Comisión. Luego de la intervención de los funcionarios de otros partidos, esto no procedió y se continuaron los trabajos”, señaló.

“Los funcionarios del MVC en su intento por detener el escrutinio y que no se cuenten los votos como corresponde, alegan que las papeletas que no están dobladas son sospechosas. El comisionado electoral del MVC sabe muy bien que en las urnas se encuentran depositadas papeletas de diferentes modalidades de voto adelantado. Es decir, voto por correo, en el domicilio, confinado y ausente, y que en varias de estas modalidades no se doblan las papeletas. Aún así, insisten en obstaculizar los procesos, lo que es contrario al dictamen del Tribunal”, expresó el comisionado electoral del PNP.

Del mismo modo, Sánchez Álvarez declara en la carta que dichas papeletas fueron previamente adjudicadas en la noche del evento. “Todos estos actos, van contrario a lo establecido en el Código Electoral y el Manual de Procedimientos de Escrutinio General, además que violan acuerdos previos de la CEE, y son constitutivos de desacato”, sostuvo.

Estableció que los actos de MVC demuestran “un diseño deliberado y específico por el cual, mediante subterfugios, tienen la intención de paralizar el escrutinio general, al menos en el caso de San Juan, impidiendo que la CEE pueda cumplir con el mandato del Tribunal”.

Por consiguiente, el PNP solicitó al presidente de la CEE a que se tome acción y se establezca que las acciones del MVC, en particular interrumpir el escrutinio porque una papeleta no parece haber sido doblada, constituye una obstaculización indebida del escrutinio, prohibido por los reglamentos y normas aplicables, y viola el mandato claro del Tribunal Supremo.

“Ya está bueno de que sigamos perdiendo el tiempo todos los días con alegatos frívolos que solo tienen la intención de alargar el proceso o detenerlo. El PNP ha sido claro en que se tiene que contar hasta el último voto y que el pueblo tiene que tener ya la certeza de los resultados electorales”, concluyó.

