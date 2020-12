Policía afirma que bloqueos en las carreteras no son para fiscalizar la OE

Luego que la Policía anunció el lunes pasado que haría bloqueos en las carreteras para fiscalizar el cumplimiento con la última Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que procura detener el alza en el contagio con el Covid-19, este jueves cambiaron la explicación para los bloqueos luego de denuncias de violación a los derechos de las personas.

“Lo que sucede es que los bloqueos de carreteras no pueden estar diseñados específicamente para un solo fin, y menos un reglamento. El bloqueo de carreteras, hay jurisprudencia”, dijo el teniente Elvin Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras, en entrevista con Radio Isla.

“Siempre nos hemos mantenido firmes. Queremos hacer cumplir cualquier tipo de ley y cualquier tipo de reglamento, y en este caso el reglamento 92-10. De haber una irregularidad que el guardia detecte que las personas que van en el interior del vehículo no son del mismo núcleo familiar, tiene la potestad de expedir un boleto. Si la persona no está de acuerdo con el mismo tiene un derecho de solicitar un recurso de revisión en 30 días al tribunal donde ocurrieron los hechos. eso no ha cambiado en nada. No podemos decir que el bloqueo de carreteras es con el fin de la orden ejecutiva”, dijo el teniente Zeno.

“En el Negociado de Patrullas de Carreteras no podemos determinar un bloqueo específicamente para una sola ley o un reglamento. Tenemos que ser para lo que está llamado el bloqueo de carreteras. Detectar al conductor bajo los efectos de bebidas embriagantes y todas las infracciones que lleguen adicionales a la línea del bloqueo las vamos a hacer valer”, añadió el oficial.

Denuncia de violación a los derechos

“Según reportado, anoche (miércoles) la Policía de Puerto Rico expidió 268 boletos por faltas administrativas en los bloqueos, ni uno relacionado a Orden Ejecutiva sobre COVID-19. Gobierno de PR, cese el abuso contra trabajadores y pueblo agobiado-no utilice la pandemia para lograr lo que de otra forma no sería legal”, denunció @ACLUPR a través de su cuenta en la red social Twitter.

La ACLUPR o Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico “es el guardián de las libertades civiles garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico vigente, y para lo cual trabajamos día a día en los tribunales, las legislaturas y las diversas comunidades. La ACLU se esmera en defender y preservar los derechos y garantías individuales preservados en la constitución de los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Este lunes el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer dijo que durante todo el mes de diciembre se realizarán bloqueos en las carreteras alrededor de la Isla.

“El compromiso con nuestros ciudadanos es garantizar la seguridad en las vías de rodaje y velar por el cumplimiento de la Orden Ejecutiva 2020-087 firmada por la gobernadora Vázquez Garced, vigente hasta el próximo 7 de enero de 2021. Este año, la época festiva será diferente a lo que estamos acostumbrados y exhortamos a las personas a que se mantengan seguras y celebren los días festivos solo con aquellos que componen su núcleo familiar, solo de esa forma podemos prevenir los contagios con el Covid-19”, mencionó Janer en comunicación escrita.

Por su parte, el teniente Zeno dijo este lunes que “los bloqueos se habían pausado al inicio de esta emergencia, pero es necesario retomarlos para velar por el cumplimento de la Orden Ejecutiva que busca frenar los contagios en Puerto Rico. Estaremos bien atentos a cualquier violación y observaremos, por ejemplo, que si las personas que van a bordo de un vehículo no son parte del mismo núcleo familiar, deben estar utilizando mascarillas o se exponen a una multa de 100 dólares cada uno. Los bloqueos se realizarán de forma ordenada para evitar, en la medida que sea posible, afectar el tránsito. La línea de bloqueo se establecerá en el área del paseo, para que el flujo vehicular en los carriles se mantenga”, detalló el teniente Zeno.

