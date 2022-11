Policía busca a joven madre que alegó ser víctima de robo en Carolina

El Negociado de la Policía de Puerto Rico emitió este sábado una alerta a los ciudadanos para dar con el paradero de una mujer, quien alega haber sido víctima de robo en el estacionamiento del Walmart de Plaza Escorial en Carolina.

Según informó la Uniformada en redes sociales, el teniente Fermín González intentó contactarla a través de sus redes, pero no ha respondido y en los récords de la Policía.

“Pedimos ayuda ciudadana para dar con el paradero de esta persona. Mientras, la Policía no pueda confirmar la identidad de esta persona y la veracidad de sus alegaciones emitimos un ALERTA a los ciudadanos. En la Policía creemos en ayudar a las víctimas del crimen y apoyar a todo aquel que atraviese una necesidad”, dijo el Negociado.

La joven identificada como Mónica Ramos en Facebook, compartió una publicación en la que denunció que una persona con mascarilla y gorra que conducía una Kia Soul color negra le bloqueó el paso. Mientras, el otro ocupante del auto se bajó y a punta de pistola, y en presencia de sus hijas, le anunció el asalto.

Según indicó, le quitaron su cartera con sus tarjetas y la obligaron a revelar el número secreto para apropiarse del dinero. Uno de los asaltantes fue descrito con pelo largo.

“Lo más triste es que hoy, que logro completar el dinero de la fianza para poder mudarme a una nueva casa con mis hijas ya que desde Fiona perdimos todo y he estado durmiendo en la sala de mi madre y seguiré así gracias a esos tráfalas que no tuvieron corazón viendo a mis hijas llorando del susto y aun así él seguía apuntándome, pero gracias a Dios estamos todas bien ya hice todo lo que tenía que hacer en el cuartel y todo lo dejo en las manos de Dios y sé que aunque me tarde otro mes en poder darle un techo seguro a mis hijas, lo lograré con el favor de Dios”, dice la publicación.

La Policía reiteró en que los agentes salen a diario a ayudar personas con necesidades y comunidades enteras. Sin embargo, dijo que “también debemos poner sobre aviso a los ciudadanos cuando no podemos confirmar la veracidad de publicaciones que se realizan mediante las redes sociales”.

“A estos efectos, recomendamos a todo aquel que desee colaborar con alguna persona o causa publicada en las redes, que valide antes la información provista. ¡Protéjase!”, finalizó la Uniformada.