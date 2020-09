Confidencias en caso de Rosimar llevaron a las autoridades a cuerpo en Dorado

La familia de Rosimar Rodríguez, la joven que fue reportada como desaparecida en Toa Baja, fue citada para acudir este lunes al Instituto de Ciencias Forenses , confirmó una prima de la joven a Telenoticias.

Esto, tras el hallazgo de un cuerpo en estado avanzado de descomposición que fue encontrado el domingo en la tarde en el sector El Caracol en Dorado.

Según se informó, el cuerpo tiene al menos un impacto de bala y la ropa y calzado que tiene es igual al que tenía la joven el pasado 17 de septiembre.

“Nosotros recibimos una confidencia que nos llevó al lugar, a la carretera 165 kilómetro 20.1 en Dorado, a eso de la 1:30 de la tarde (del domingo). Llegamos al lugar por una confidencia de que había un cadáver, resultando positiva la información”, dijo el capitán Ricardo Haddock, Director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en entrevista radial con Normando en la Mañana por NotiUno 630.

“No podemos darlo por cierto, sería irresponsable de nosotros decir de quién podría ser el cadáver. El Instituto de Ciencias Forenses va a hacer los análisis pertinentes”, sostuvo el capitán Haddock.

“Pero la confidencia está relacionada al caso de la joven Rosimar Rodríguez, desaparecida”, indicó el oficial, quien confirmó que el cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición.

“Tenía un mahón azul claro, largo, una camisa gris oscura y unas tenis Nike rojas y blancas”, añadió Haddock. La ropa es bien parecida a la de la joven que desapareció.

El capitán dijo que la persona tenía signos de haber sido baleada. El cuerpo está en el Instituto de Ciencias Forenses para hacerle una autopsia y dererminar la causa de la muerte.

Por otra parte, el Director del CIC de Bayamón indicó que han entrevistado a varias personas como parte de la pesquisa.

La Policía ocupó un vehículo en Dorado que coincide con la descripción del auto usado en el secuestro de Rodríguez Gómez.

Alegan fue raptada

Familiares de Rosimar Rodríguez Gómez alegaron que el 17 de septiembre la joven fue montada a la fuerza en una guagua Suzuki blanca de cuatro puertas. Explicaron a Telenoticias que se encontraban celebrando el cumpleaños del abuelo de la joven al momento de ocurrir los hechos.

“Eran las 9:22 de la noche cuando llega esta guagua blanca, cuatro puertas, se baja un hombre y la empuja hacia dentro del vehículo. Le grita, que quién es ella, pero fuerte. “¿Quién eres?, ¿quién cara** eres?” Le habló malo. Y la empuja hacia dentro del vehículo y le dice “móntate”, pero la empuja. Yo noté que ella se sintió intimidada. No sé si había algo más adentro del carro.”, narró a Telenoticias una testigo que decidió permanecer en el anonimato.

Añadieron que la joven había estado en comunicación con su expareja y presuntamente acordó encontrarse con ella. Sin embargo, no pueden asegurar que se trate de la misma persona.

“Ella se estaba comunicando por mensaje, pero no sabemos con quién. Porque por eso es que no sabemos nada. Ese es el detalle aquí que no tenemos. Ni las últimas llamadas de su teléfono. El teléfono sale apagado.”, dijo Mariangely Gómez, tía de la joven.

Se presume que en la guagua blanca viajaban al menos dos personas. El hombre que iba como pasajero fue descrito como joven, delgado y de tez trigueña.

