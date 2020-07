Policías intervienen con loiceños que regalaban bolsas de basura a visitantes

"Las playas son de todos. La basura es tuya, llévatela".

Ese es el mensaje que residentes de Loíza, encabezados por la COPI (Corporación de Piñones se Integra), llevaban a los visitantes cuando transitaban por la zona de Piñones, el 4 de julio, cuando fueron abordados por policías municipales que indicaron que estaban en violación de una orden ejecutiva.

En medio de la orientación, en la que además repartieron bolsas plásticas, llegaron los policías y los ánimos se caldearon. La discusión giró en torno la acción de los residentes en la concurrida entrada a Piñones, la que calificaron como una violación a una ordenanza municipal.

El policía, identificado como Lacén, insistió que el grupo debía detener la iniciativa porque no habían solicitado autorización. Sin embargo, la ordenanza número 5 (serie 2005-2006), a la que los dos uniformados hicieron referencia y mostraron al grupo, fue creada para regular las colectas en los semáforos y áreas públicas.

"¿Ustedes van por encima de la ley? Nadie está por encima de la ley", indicó Lacén quien le exhortaba al grupo leer el documento.

"Queda terminantemente prohibidas las colectas de cualquier índole, salvo aquellas exentas mencionadas adelante", comenzó a leer en voz alta una de las residentes.

En medio de la discusión, Lacén dijo: "la gente es una puerca y lo dije yo", lo que fue seguido por un llamado a la calma por parte del sargento municipal identificado como Verdejo.

Luego de minutos de discusión, captados en vivo por loiceña Katherine Cepeda, en un segundo video se aprecia cuando los policías abandonan el lugar.

Vargas Vidot condena el incidente

Por su parte, el legislador José Vargas Vidot -quien compartió brevemente con el grupo durante el 4 de julio- recordó que "nunca una ordenanza municipal está por encima de la Constitución. No solo eso, el articulo 19 de la declaracion de los derechos humanos establece el derecho a la expresión como un derecho humano fundamental (que no tiene que ser legislado) y el articulo II sección 4 de nuestra Carta de Derechos asi también lo estipula, amen de que la 1ra enmienda de la constitución de los Estados Unidos de igual forma lo establece. El derecho a la libre expresión no se suprime con un casco de ordenanza municipal, abusivamente interpretado [sic]".

En su publicación (ver aquí) indicó que "atropellar a quien hace el bien no solo es estúpido sino ilegal".

Reacciona la Alcaldesa

Sobre el incidente, la alcaldesa Julia M. Nazario reaccionó diciendo: "Agradecemos de manera especial a las personas que en la tarde de hoy (sábado) de manera voluntaria y en un acto de civismo realizaron una loable iniciativa de distribuir bolsas plásticas para la disposición adecuada de desperdicios sólidos. Lamentamos el incidente con la Policía Municipal que de igual manera cumplían con su trabajo de hacer cumplir con las ordenanzas y leyes estatales. Por ello, nos ponemos a disposición de voluntarios y organizaciones para apoyarlos en esta gesta que abona a mantener nuestras playas limpias. Si conocemos de antemano, podemos colaborar e inclusive ayudarlos con los permisos que requiere la Autoridad de Carreteras (ACT) para estas gestiones en vías públicas, ya que tenemos la experiencia, porque siempre que nos ubicamos en estas vías realizamos las gestiones previamente. Nuestra administración ha dado énfasis al trabajo de voluntarios y comunitario, porque creemos en ello”.

