¿Por qué la gobernadora no moviliza a los refugiados del sur?

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced insistió el lunes en las razones por las que no movilizan a otro lugar a los refugiados de los municipios del sur, afectados por los recientes terremotos.

“Lo que sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que la movilidad no ha sido por falta de facilidades o de logística. No se ha hecho porque se han tomado en consideración todos los detalles incluyendo la voluntad de la gente. Puede ser que hay personas que digan que están en condiciones que no pueden tomar decisiones, pero ellos están muy conscientes, ellos sí toman sus decisiones y yo creo que la voluntad del refugiado, si están seguros donde estean, es importante para no crear un daño emocional mayor”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (NotiUno).

Aseguró que si hubiera una situación de seguridad, ejercerá su responsabilidad para ordenar el desalojo compulsorio de los refugiados.

“Creo que no hay duda en el pueblo puertorriqueño del daño emocional que han sufrido estas personas y que lo hemos sufrido todos. El aspecto emocional nosotros lo tenemos que trabajar de una manera sensible y de una manera de humanidad. Estas personas están en esos refugios y allí van sus familiares, personas de apoyo, sus vecinos, los nietos, los hijos, van a sus trabajos. Allí tienen unos recuerdos. Nosotros no podemos traer estas personas y llevarlas a pueblos donde no van a tener esas personas de apoyo. Esas personas tienen un sentido de pertenencia, de apego a su entorno”, acotó la mandataria.

La primera ejecutiva aseguró que los refugios tienen las facilidades necesarias para las personas. Añadió que el personal de la Guardia Nacional está trabajando en los “base camps” y que el de Guánica ya está listo. Los mismos tendrán baños, duchas, instalaciones de comida, entre otros.

Aseguró que este asunto se trabaja con profesionales como psicólogos y trabajadores sociales.

De otra parte, Vázquez Garced dijo que hasta el sábado los estimados de daños rondaban los 110 millones de dólares, aunque esa cifra aumentaría, dadas las evaluaciones que se siguen haciendo. El gobierno local hizo una solicitud de emergencia mayor al gobierno federal.

