Portavoz de Genera PR: Avería en Central Aguirre fue un evento “inusual”

El portavoz de Genera PR, Iván Báez anunció este jueves que van a reforzar la seguridad en las plantas generadoras, ante lo que calificó como “inusual” el evento que provocó un apagón en la noche del miércoles luego de la salida de una unidad de la Central Aguirre en Guayama.

El evento dejó a miles sin servicio de energía eléctrica.

“El equipo de seguridad corporativa va a investigar y de ser necesario (se va a) involucrar las autoridades, la policía local y el gobierno federal. Claro, vamos a descatar todas las posibilidades. (Si fue) un error operacional. No descartamos nada en este momento. No descartamos nada, así que estamos mirando. Cualquier tipo de situación que haya ocurrido. Responsablemente, yo no puedo decir que ocurrió algo a causa de un sabotaje, pero yo tengo que agotar todas las posibilidades”, dijo Báez en entrevista radial con NotiUno.

“Cuando se disparan dos unidades de la misma central sin una razón básica de que hubo una rotura de un equipo, pues ya levanta sospecha y hay que descartar posibilidades”, añadió.

Según Báez, el incidente que ocurrió en la Central Aguirre supuestamente no presenta ninguna rotura de equipo, lo que levanta las sospechas.

“Lo que ocurrió ayer fue extremadamente inusual y en adicción también, tuvimos otro incidente en la madrugada en la misma central. Activamos al equipo de seguridad corporativa porque lo que estamos viendo, es algo completamente inusual y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Porque no fue una falla puede haber sido algo de instrumentalización, y lo que estamos es enviando al equipo de medida corporativa. Vamos a redoblar la seguridad en todas las unidades. Yo entiendo que tenemos que investigar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

Báez indicó además, que tienen que tomar las medidas de seguridad necesarias, para evitar incidentes mayores como consecuencia de las primarias del domingo 2 de junio.