Portavoz de LUMA dice que en Santa Isabel no hubo una explosión en subestación, sino “una chispa”

La portavoz de LUMA Energy, Belmaris Torres, dijo este miércoles que la falla de una subestación eléctrica de Santa Isabel no fue una explosión, sino una chispa.

“En Santa Isabel no hubo una explosión. Todos vimos en las redes sociales que fue un arco eléctrico. La subestación tenía, ya teníamos personal ahí porque estábamos haciendo una transferencia. Vamos a llamarle una chispa porque yo no voy a entrar en términos técnicos”, dijo la funcionaria en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Te recomendamos: Cuánto nos cuesta cada vez que prendemos el blower, el “air fryer” y la lavadora

“Hubo un desperfecto en el equipo que causó esa chispa. Estábamos trabajando en el mantenimiento de esa subestación y estábamos transfiriendo el servicio a una subestación portátil y surgió el desperfecto en ese equipo. En una hora y media logramos dar servicio a todos nuestros clientes y pudimos dar mantenimiento en esa subestación”, añadió.

El evento causó que unos 6,000 clientes quedaran fuera en la mayoría de los sectores del municipio sureño.

Es el segundo incidente que se reporta el mismo día.