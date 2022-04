Evalúan posible conflicto de intereses en caso de Natalia Nickole

La fiscal Fabiola Acarón explicó este lunes en la vista preliminar contra Carlos Julián Maldonado Dávila -imputado de arrollar mortalmente a la joven Natalia Nickole Ayala Rivera- que advino en conocimiento que el abuelo paterno de la víctima había sido el "coach" de voleibol del juez Jimmy Sepúlveda, quien preside la vista preliminar.

“Su relación no es íntima. Es una relación más bien casual. No es una relación sociable, pero es una relación que advinimos en conocimiento de eso, y el estado tenía la obligación de notificarlo para evitar cualquier tipo de planteamiento de apariencia y cualquier tipo de planteamiento ético", indicó la fiscal Fabiola Acarón.

"La defensa ha solicitado la inhibición. Lo que procede ahora es que el caso pase a la juez coordinadora de la etapa de vista preliminar y de ahí se determine cuál va a ser el curso de acción", añadió.

No obstante, el juez Sepúlveda explicó en sala que esto no necesariamente significa que no será el juez que presidirá la vista preliminar, y le advirtió a la defensa que la prueba del caso comenzaba a desfilar este lunes.

Contra Carlos Julián Maldonado Dávila pesan tres cargos criminales por alegadamente provocar la muerte de Natalia Nickole Ayala Rivera y dejar herido a Carlos Adihl Sosa Bigio el pasado 4 de enero, en la zona del paseo del expreso Las Américas.

El jueza Ilyana Blanco Maldonado determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $100,000.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:20 p.m. en el lado izquierdo de la rampa que conecta con la carretera PR-22, conocida como Expreso José de Diego, en dirección de San Juan a Bayamón.

"El mejor regalo de cumpleaños", dijo la madre de la joven, quien hoy cumpliría 21 años.

La joven, quien hoy mismo cumpliría 21 años, cambiaba la goma de la parte delantera derecha de su vehículo junto a Sosa Bigio, de 23 años, cuando fueron atropellados por el vehículo BMW que supuestamente conducía Maldonado Dávila, quien se desempeñaba como director de Turismo de Barceloneta.

El imputado, sostienen las autoridades, continuó la marcha, dándose a la fuga y no deteniéndose en ningún momento a auxiliar a la pareja. A consecuencia de los múltiples traumas corporales sufridos como producto del impacto, Natalia Nickole murió al día siguiente en el Hospital Centro Médico de Río Piedras. Sosa Bigio recibió atención médica, ya que sufrió traumas en su cadera izquierda y pierna derecha.

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan del Departamento de Justicia le radicó dos cargos al amparo del Artículo 5.07 de la Ley Núm. 22 de 2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por causarle la muerte a Natalia Nickole y lesiones físicas a Sosa Bigio mientras manejaba un vehículo de motor de forma imprudente y negligente.

Maldonado Dávila, sostuvo Justicia, tampoco se detuvo a ofrecer ayuda ni brindó información sobre el suceso a las autoridades, por lo que además se le radicó un cargo bajo el Artículo 4.02 de dicho estatuto.

“Las acciones del imputado constituyen negligencia criminal y serán procesadas con rigor por parte del Ministerio Público. No solo atropelló a dos personas sino que tampoco se detuvo a brindarle auxilio, lo que pudo haber hecho una diferencia en el desenlace de esta tragedia. Nuestro apoyo y solidaridad para la madre y familiares de Natalia Nickole y Carlos Adihl. Les brindaremos todo el apoyo y servicios que requieran durante este proceso”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

La Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia reembolsará el costo de los gastos fúnebres de Ayala Rivera. Además, ambas familias recibirán servicios sicológicos y acompañamiento durante las vistas judiciales.

"Él está respirando, mi nieta no".

ENCUENTRO EN EL TRIBUNAL

“Yo solo quería mirarlo… para que vea el sufrimiento que nos está pasando”, dijo más temprano, Joyce Colón, abuela de la joven atleta sobre su encuentro con el sospechoso en el Tribunal de San Juan.

“Él, que hizo una cosa tan horrenda tiene que pagar”, añadió al momento en que reconoció que era un momento difícil también para la familia del acusado.

