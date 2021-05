Posible reabrir las escuelas antes de agosto, dice Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes en entrevista radial que es posible que las escuelas sean reabiertas antes de agosto para dar clases de manera presencial.

“Es posible, porque yo tomo la decisión cuando la tengo que tomar. La orden (ejecutiva) actual vence el 9 de mayo. Así que yo estaré anunciando la nueva ejecutiva entre este jueves y viernes”, afirmó Pierluisi en entrevista radial por WKAQ 580.

“Voy a esperar hasta el último momento posible para hacerlo. Voy a seguir midiendo las estadísticas. Ahora mismo son como 383 cuartos de hospital ocupados. Eso ha bajado de como 555. Una baja muy grande en las últimas dos semanas. Consistentemente en las últimas dos semanas hemos tenido baja también en otros factores importantes, como los mismos contagios y el nivel de positividad (en las pruebas para detectar Covid-19), sostuvo el Gobernador.

“Ya Puerto Rico estuvo todo pintado de rojo en un momento dado. Pues ya no, por regla general todo es color naranja y algunos sitios hasta mejor. Pero no se puede cantar victoria. Este virus es terrible. Esta pandemia no la hemos vencido”, añadió Pierluisi.

“Yo voy a estar emitiendo una nueva orden. Es posible, como dije, que hayan cambios como en el área de la educación y es posible que hayan cambios en el horario que se permite que los comercios operen. Es posible que vengan esos cambios, pero voy a estar evaluando la situación, escuchando a todo el que me asesora que incluye, por salubristas, científicos también, sectores económicos, sectores sociales”, dijo el Gobernador.

“Tengo reclamos de padres y madres, de niños que quieren que se reabran las escuelas. Yo estoy escuchándolos a todos y lo que voy a seguir haciendo es lo que he hecho en el pasado. Que cuando hago cambios no son radicales. Y sigo monitoreando”, concluyó Pierluisi.