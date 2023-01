Posponen vista contra imputado de dispararle a abogada por “corte de pastelillo”

La vista preliminar contra Dylan Cortés Santana, el joven imputado de dispararle a la licenciada Marializ Rivera Gutiérrez, tras un "corte de pastelillo" en Carolina, fue pospuesta para el 31 de enero.

Según se informó, la decisión de aplazar el proceso judicial se debe a que el sujeto aún no cuenta con representación legal.

Cortés Santana enfrenta siete cargos, de los cuales cinco son graves y dos menos graves por violaciones a la Ley de Armas, Ley de Tránsito, resistencia u obstrucción a la justicia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego.

"Hay una mirada bien particular del muchacho, y fue la misma mirada que me hizo cuando me estaba amenazando con el arma, y eso no se borra", expresó Rivera Gutérrez al tener contacto con el sujeto por primera vez desde el día de los hechos.

"Uno siempre lo ve del otro lado. Yo soy abogada. La sensación y obviamente el sentimiento es otro. Invade un poco el qué va a pasar, cómo se va a dar el proceso, a pesar de que uno lo conoce, siempre uno entra en esa dinámica de miedo. Yo pude haber tenido otro desenlace", añadió.

Cortés Santana permanecerá encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La madre del joven alegó que se trata de un paciente de salud mental.